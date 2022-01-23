台南新化年貨大街民眾邊走邊吃 衛生局開單告發

台南新化年貨大街今下午登場，台南市政府事先已宣導不能邊走邊吃，然仍有人勸導無效，衛生局下午依違反傳染病防治法，開罰3000元，衛生局強調，為了防疫，將持續嚴格執法。

今年年貨大街以「新化虎賀康」為主題，由市政府經發局與新化區公所聯合主辦，基於防疫，規劃攤位數比以往略減，希望拉大現場空間，方便民眾保持安全社交距離；活動持續至本月28日。

今下午開幕時，因天氣放晴，吸引不少人來新化老街採買，衛生局發現有民眾邊走邊吃經勸導仍不聽，決定依違反傳染病防治法，開罰3000元。

經發局長陳凱凌說，年貨大街防疫措施會全力落實，並做滾動式檢討，以嚴密防堵為原則，讓民眾安心採買。新化區長吳金喜也表示，現場出入口管制，嚴格執行掃瞄實聯登記，且須量測體溫與手部消毒，並要求配戴口罩，禁止飲食；更派員高舉標語牌，採走動式宣導，希望消費者配合。