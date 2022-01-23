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疫情威脅 水道博物館以「虎」為元素推健康旅遊

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情威脅，台南山上花園水道博物館以「虎」為元素，推健康旅遊。記者謝進盛／攝影
疫情威脅，台南山上花園水道博物館以「虎」為元素，推健康旅遊。記者謝進盛／攝影

疫情逆轉，衝擊不少戶外活動，台南山上花園水道博物館與南良集團合作，以虎年元素，安排春節連假發放造型可愛的虎年特製紅包袋，還有書法、武術、詩經吟誦、音樂演奏等活動，邀請遊客來體驗，度過健康的春節。

台南市政府文化局說，今年水道博物館以健康為主題，並在南良集團協助，以虎年元素，搭配水道特色，設計「雄壯威虎」、「虎媚動人」、「愛老虎油」三款創意紅包袋，以及「虎哩勇建」福卡，在春節連假期限量發放給遊客。

南良集團總裁蕭登波表示，疫情在全球已發酵2年，大幅改變原有經濟、社會型態，人們除做好防疫，也要學著與疫情共存，這次春節與水道博物館聯合舉辦「真愛健康，健康過年」新年活動，希望讓更多人體認到健康的重要性。

文化局長葉澤山指出，今年春節連假長達9天，但受制於疫情，大多數民眾只能在國內過年，文化局在各區遍地開花，除鹽水月津港燈節、龍崎空山祭，還有市區古蹟景點都有安排精彩活動，山上花園水道博物館因擁有廣闊戶外空間及多樣化親子設施，歡迎親子走春賞遊。

疫情威脅，台南山上花園水道博物館以「虎」為元素，推健康旅遊。記者謝進盛／攝影
疫情威脅，台南山上花園水道博物館以「虎」為元素，推健康旅遊。記者謝進盛／攝影
疫情威脅，台南山上花園水道博物館以「虎」為元素，推健康旅遊。記者謝進盛／攝影
疫情威脅，台南山上花園水道博物館以「虎」為元素，推健康旅遊。記者謝進盛／攝影

春節

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