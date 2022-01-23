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中央禁民代官員跑攤引不平 「禁得了舊人、新人禁不了」
南部疫情持續爆發，中央昨天宣布禁止民選公職人員及官員跑攤，避免疫情擴散，但台南市長黃偉哲今天表示，上午衛生局前往各點了解，還是看到有不少民代與助理參加公祭，還有民代抱怨「禁止舊人跑攤，但新人卻禁不了」，認為中央的禁止對現有公職人員不公平，台南市政府民政局則表示，中央雖然有禁令，但沒有罰責，也只能道德勸說。
黃偉哲今天在疫情記者會中表示，中央在昨天宣布禁令後，衛生局人員今天一早前往公祭點查看，還是有看到公職民代及助理等，可能是昨天剛公布，有些人還不清楚規定，但提醒大家還是要注意。
他表示，民眾都很關心，如果被網友拍到上傳網路，「不管是新人還是舊人，形象都有傷害」，呼籲不管是現任民代，還是想要競選的新人，都應該遵守規定。
民政局局長姜淋煌則表示，對於民代及助理跑攤的行為，對自己、家人與民眾都不好，但目前並沒有罰責，只能勸說自律。
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