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海洋殺手！ 台南海廢監測魚網棄置沙灘

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大海廢小組今天到安平港南堤進行海廢監測及淨灘，海灘上有遭棄置的魚網。圖／台南社大提供
台南社大海廢小組今天到安平港南堤進行海廢監測及淨灘，海灘上有遭棄置的魚網。圖／台南社大提供

台南社大海廢小組今天到安平港南堤進行海廢監測及淨灘，海灘上被棄置定置漁網，防風林內清出一堆保麗龍、EPP聚丙烯發泡材質浮具，但整體而言比往年乾淨多了。主要是市府之前大規模淨灘以及東北季風影響，許多垃圾被吹走。

台南社大研究員晁瑞光說，今天是今年的第一場海廢監測及淨灘活動，共有10多人參加，社大環境小組召集人黃瑞光也帶來中華醫大護理系學生響應，其中兩名學生是分從安定、安南區騎單車而來，精神令人感動。

晁瑞光說，淨灘過程中在沙灘上發現多張被棄置定置網，這些都是海洋的殺手，若被捲入海中，將危及魚類、海龜的生命。由魚網的網目約3公分，研判非捕撈魚苗，而是有漁民定置在海邊捕魚，卻遭棄置。

另也撿拾到吸管、飲料杯、裝魚餌的便當盒及小浮標，研判是釣客留下的垃圾。也在樹林裡發現保麗龍、EPP聚丙烯發泡材質浮具，研判是養蚵留下。

晁瑞光表示，每年1、2月是台南海濱海廢較少的時候，除了與東北季風有關外，去年底市府將整個海岸清理完有關，像今天走了500公尺的海灘，他手上的大型黑色垃圾袋只裝了約1/3的垃圾，以往是要兩袋才裝得完。

台南社大海廢小組今天到安平港南堤進行海廢監測及淨灘。圖／台南社大提供
台南社大海廢小組今天到安平港南堤進行海廢監測及淨灘。圖／台南社大提供

淨灘 台南 保麗龍

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