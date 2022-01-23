影 ／首款音樂陣頭手機遊戲發表 黃偉哲意外PK黃偉哲

台南市政府文化局今下午在西港慶安宮辦理全台首款音樂陣頭手機遊戲「咚隆咚隆跳陣頭」發表會，藉由手遊推廣傳統宗教文化，台南市長黃偉哲體驗透過AR濾鏡與遊戲中的3D動畫角色設計讚不絕口，還跟同名同姓的七股竹橋國小小朋友黃偉哲PK，成為活動一段插曲。

黃偉哲、文化局長葉澤山、市議員方一鋒、西港區長林耿漢及慶安宮多間友廟主委都出席發表會，本身是西港慶安宮總幹事的方一峰說，從各友廟的反應與本身的觀察，肯定黃偉哲是縣市合併後，最重視廟會文化的市長。

黃偉哲也回應，三年一科的西港香，市府會全力來配合，未來經費一定會跟重要傳統文化活動配合，因為西港香是台灣第一香，有相當歷史、重要意義，希望藉由手遊讓文化傳承。

葉澤山簡報時說，這次委託在地視覺特效團隊「白鹿動畫」執行全台首款音樂陣頭手機遊戲開發，針對西港刈香特色陣頭「白鶴陣」、「金獅陣」、「牛犁歌陣」三款主題設計3D動畫角色人物，玩家將扮演主角「小西」的家人，於遊戲中參與團員招募、入館練習、開館獻藝等重要關卡，並透過尋找隊員、蒐集所需的兵器和道具，解鎖不公陣頭的體驗內容，遊戲地圖更設置有藝陣館、木藝館、廟前廣場、市集、西港慶安宮等主要場景，帶領玩家認識兩百多年未曾間斷的民俗慶典。