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雲林西螺福興宮福虎賀歲 除夕夜豪發8800份美金紅包
雲林縣西螺福興宮每年大年初一子時開廟門，今年配合防疫規定，取消「搶頭香」改讓信眾「插頭香」，生肖虎年的美金紅包仍會發放，董事長楊文鐘表示，今年維持去年的防疫措施，請信眾配合個人防護，依防疫動線排隊領取。
楊文鐘說，美金紅包活動邁入第17年，今年「福虎賀歲」紅包除有象徵一元復始的1美元，封面還有可愛又討喜的老虎圖騰，以卡片夾頁方式設計，送禮或自留都相當有紀念價值，且有太平媽祖加持、充滿祝福，預計1月31日晚上11時（除夕夜）開廟門後開始發放，數量8800份。
廟方表示，「萬人躦動－開廟門搶頭香」民俗活動配合防疫，改讓信眾插上頭柱香儀式辦理；「歡喜迎財神開運紅包」、百萬高空煙火秀等活動，配合防疫措施及動線舉行。
楊文鐘表示，每年活動都吸引超過上萬民眾參與，為落實防疫，今年紅包移至廟前廣場發放，並設置領取動線，民眾須全程戴口罩、保持室外1公尺社交距離排隊領取。
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