台南市議會即日起停止跑攤 議長：參選人也要自愛自律

內政部徐國勇昨在中央流行疫情指揮中心宣布，禁止民選公職人員及政府官員跑攤，議長郭信良、無黨聯盟總召林阳乙、國民黨團書記長李中岑、民進黨團總召劉米山今天表示，南市議員配合規定，即日起停止跑攤。郭信良希望議員參選人也能自律，共同作為民眾表率。

郭信良指出，近日國內新冠肺炎疫情升溫，台南市也因有確診個案前來，目前正加強各項防疫工作。為了民眾著想，台南市議會與市府以身作則，同步停止民選公職人員及政府官員跑攤，待指揮中心與內政部有進一步指示後，再行恢復。

對於議員參選人是否須遵守內政部的規定，郭信良表示，議會無法限制，但相信各參選人會自愛自律，在此時同心抗疫，守護市民鄉親的健康與生命安全。

何謂跑攤？有官員也弄不清楚，台南市長黃偉哲昨天已表示，禁止市府官員參加公祭。但喜慶、民間團體活動是否也算跑攤？市議員呂維胤說，他原本排市場發紅包袋的活動，也取消了，他的做法是紅白貼活動都不去，社團活動也取消，但公務性會勘等活動不認為是跑攤，照常參加。今天因為很多活動都取消，除了打電話問候朋友、地方人士，另專心在臉書發文。