疫情嚴峻 東山碧軒寺迎佛祖比照去年不開放

疫情嚴峻，台南市東山區碧軒寺著名的「迎佛祖」盛會，廟方今決定比照去年，限縮規模，公告謝絕交陪宮廟和陣頭參與送駕，婉謝信眾至廟內觀禮及信眾沿路隨香、躦轎腳，籲請信眾配合。

東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖，每年都在過年前農曆12月23日(今年國曆1月25日)送駕回鑾關子嶺火山碧雲寺「過年」，農曆正月10日再迎駕回碧軒寺、遶境東山，每年都吸引大批信眾隨香跟著佛祖媽上山，也是東山最熱鬧時候。

「不得已，今年還是比照去年。」碧軒寺今表示，「正二媽」觀音佛祖將在1月25日(星期二)上午6時54分起駕出發，2月9日(星期三）凌晨23時35分從碧雲寺回駕，因應疫情近期增溫，為配合防疫政策，並維護原有傳統習俗，東山碧軒寺及白河火山碧雲寺於2022東山迎佛祖暨遶境活動比照去年。

今年活動將僅由碧軒寺、碧雲寺兩大廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟偕同維持民俗核心儀程，不對外公開，並請各友宮廟和信眾做好各項防疫措施，保護自己、保護他人，讓疫情盡快緩和結束。

白河警分局每年均針對迎佛祖民俗活動，參加事前籌備會，擬定交通疏導及安全維護勤務，因應疫情，廟方維持原有傳統習俗，並確保民眾身體健康，警方屆時將派員隨行，協助廟方勸導信眾勿隨香、躦轎腳。