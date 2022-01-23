快訊

高雄公布50多處確診足跡 IKEA、好市多、漢神巨蛋入列

學測社會／結合疫情和時事考航運、選舉「中間偏易」 非選題重表達

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴峻 東山碧軒寺迎佛祖比照去年不開放

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情轉趨嚴峻，台南東山迎佛祖習俗今年將比照去年不對外開放，僅安排廟方人員隨行，圖為去年情況。圖 ／白河警分局提供
疫情轉趨嚴峻，台南東山迎佛祖習俗今年將比照去年不對外開放，僅安排廟方人員隨行，圖為去年情況。圖 ／白河警分局提供

疫情嚴峻，台南市東山區碧軒寺著名的「迎佛祖」盛會，廟方今決定比照去年，限縮規模，公告謝絕交陪宮廟和陣頭參與送駕，婉謝信眾至廟內觀禮及信眾沿路隨香、躦轎腳，籲請信眾配合。

東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖，每年都在過年前農曆12月23日(今年國曆1月25日)送駕回鑾關子嶺火山碧雲寺「過年」，農曆正月10日再迎駕回碧軒寺、遶境東山，每年都吸引大批信眾隨香跟著佛祖媽上山，也是東山最熱鬧時候。

「不得已，今年還是比照去年。」碧軒寺今表示，「正二媽」觀音佛祖將在1月25日(星期二)上午6時54分起駕出發，2月9日(星期三）凌晨23時35分從碧雲寺回駕，因應疫情近期增溫，為配合防疫政策，並維護原有傳統習俗，東山碧軒寺及白河火山碧雲寺於2022東山迎佛祖暨遶境活動比照去年。

今年活動將僅由碧軒寺、碧雲寺兩大廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟偕同維持民俗核心儀程，不對外公開，並請各友宮廟和信眾做好各項防疫措施，保護自己、保護他人，讓疫情盡快緩和結束。

白河警分局每年均針對迎佛祖民俗活動，參加事前籌備會，擬定交通疏導及安全維護勤務，因應疫情，廟方維持原有傳統習俗，並確保民眾身體健康，警方屆時將派員隨行，協助廟方勸導信眾勿隨香、躦轎腳。

疫情 遶境

延伸閱讀

疫情擾亂鹽水蜂炮要縮小規模 迎佛祖等寺廟活動恐停辦

本土疫情升溫 盧秀燕取消春節發放小紅包行程

解決遭60年遭占用沉疴 台南東山停車場今啟用

「宮廟即時看」最慢周三上線 盧秀燕：取消春節宮廟發紅包

相關新聞

圓山飯店西點廚師確診！飯店：接受取消訂位及全額退費

稍早傳出台北圓山飯店有員工確診，此例經過圓山飯店證實，地下室西點廚房的廚師在今天上午的確接獲家人通報，家中有人確診，該部...

周末就出發淡水賞櫻、泡溫泉！蘊泉庄溫泉度假飯店「集結三大名湯、寬敞湯池」等七大必住亮點超享受

﻿每年一月下旬至四月是淡水天元宮的賞櫻季，超適合年初安排一趟兩天一夜淡水賞櫻之旅！而提及淡水溫泉飯店不能不知道「蘊泉庄溫泉度假飯店」，點連結﻿看﻿「蘊泉庄溫泉度假飯店」7大亮點開箱﻿▼

新分店才開不到半年！韓式速食「MoM's TOUCH」全台門市一次全收光

再一家品牌撐不過疫情！來自韓國的超夯速食店「MoM's TOUCH」主打炸雞漢堡，2016年首度登台，2020年插旗台北也掀起朝聖潮，去年9月才最新進駐成功大學附近。然而在疫情衝擊下，官方最新公告全台

麥當勞嗆IKEA「敢不敢設立新店店店長疊字字專區」！IKEA反擊一天疊字展完成吸近萬人朝聖

近期社群行銷越玩越大，麥當勞為行銷「鷄醬法」，推廣麥克雞塊的新沾醬，1月21日早上10點在臉書粉絲團點名多位網紅、品牌等，其中就嗆聲IKEA「#IKEA 你們敢不敢設立宜家家居新店店店長推薦疊字字專區？」，先是引發網友討論，而IKEA也反應超快，今天（1月22日）早上11點多，就貼出「宜家家居新店店店長疊字展」的現場展示區，短短時間，吸引近萬名網友按讚朝聖。

5米高飛天火車搶先看！ 超粉嫩屏東「蓮霧新樂園」遊戲場 走出林邊車站就到

蓮霧名產地的屏東林邊鄉，未來多了一個吸睛的景點啦！由縣長潘孟安帶來「蓮霧飛天火車」新樂園動工的消息，粉嫩的夢幻飛天火車上，點綴色彩繽紛的熱氣球，將降落在林邊火車站旁邊，正在準備迎接大小朋友到來！

高雄累計13人確診 陳其邁宣布台灣燈會開幕取消

台灣燈會2月1日舉辦在即，高雄家庭群聚感染疫情卻發燒，目前累計確診人數達13人，高雄市長陳其邁今午在防疫會議宣布，台灣燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。