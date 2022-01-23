配合防疫！ 黃敏惠今活動改不出席 官員盼規範更明確

疫情擴散，內政部昨天宣布「民選公職人員及政府官員勿跑攤，涵蓋各類型公眾聚會活動」，嘉義市目前未傳出確診案例或相關足跡，市長黃敏惠遵循中央指引，今天原定3個行程臨時全部取消；不過有公部門官員說，規範模糊，例如屬活動的主管機關，還能否參加？且應是規範活動該不該舉辦、而非誰能否出席。

據了解，今上午嘉市府社會處結合國際崇她社的新住民社區共融活動，黃敏惠昨晚改不出席，今上午在九華山地藏庵的戶外廣場舉行，防疫也加嚴，入口逐一確認實聯制、消毒等，場內全數戴口罩；市府中午再發布，下午的嘉市當代藝術學會會員聯展、中華樂齡共生學會第1屆總會秘書處成立揭牌，市長都改不出席。

公部門官員認為，防疫最重要，中央的宣布使地方有些措手不及，若是地方政府自行辦的活動，還能否參加？且是否應規範哪些類別活動不舉辦或不參加，而非要求誰不能出席。