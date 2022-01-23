台南水交社眷村年貨魅力無法擋 道路成畫布盡情揮灑

台南市南區公所舉辦的「水交社文化季暨眷村年貨大街」今天是最後一天，雖然疫情趨於嚴峻，但今天仍吸引數千人潮湧入，主辦單位也不斷廣播，提醒遵守實聯制、保持社交距離等規定。肉香、麵香吸引民眾排隊購買，小朋友則開心地在馬路上塗鴉，成了彩色道路。

「水交社文化季暨眷村年貨大街」於1月21至23日在水交社園區舉行，共有1百多個攤位，除了南市知名眷村老店都來擺攤，許多與年貨有關的業者都來設攤，從醃肉、臘肉、臘腸、豆腐腸、獅子頭、燻豬頭皮、烤豬、山東大餅、芝麻糖到各式糖果餅乾等應有盡有。亞洲餐旅學校學生也來賣咖啡、手工餅乾。昨天天雨，人潮略受影響，今天上午陽光露臉，到了中午人潮愈來愈多，已難保持社交距離。

主辦單位看人增多，也不時以廣播提醒民眾確實遵守實聯制規定，以及戴口罩、保持社交距離。不過，部分饕客喜愛的攤位，出現排隊人潮，難免沒有保持社交距離。