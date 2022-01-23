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有貼保平安 麻豆公所新春揮毫「防疫春聯」搶手
台南市麻豆區公所今在巷口里慶安宮辦理「福虎昇豐 揮毫贈聯賀新春」活動，邀請高雄紫雲書藝團隊數十名書法老師揮毫，提供多款春聯供民眾免費索取，因應疫情緊張，現場「防疫春聯」意外搶手，民眾打趣說，「有貼保平安」，希望疫情速退散。
麻豆區公所與麻豆慶安宮首度辦理大型春節揮毫，今邀請高雄知名紫雲書藝團隊數十名書法大師揮毫，多款春聯供民眾免費索取，現場書寫「未雨綢繆防災減災」等各式春聯尤其搶手。會場落實實聯制，防疫措施更滴水不漏，民眾說，雖然造成不便，但確保安全會配合。
善化高中退休校長、慶安宮主委李培安也不斷來回會場緊盯，甚至有人不小心咳嗽，公所都會進一步詢問症狀，工作人員苦笑說，大家都被疫情搞到有點神經質了。
麻豆區長柳世雄表示，有別以往年都在麻豆文化館前舉辦，今年考量疫情變化，特將舉辦地點移至慶安宮前廟埕，搭配人流管控進場，確保民眾保持社交距離，入口處備有酒精消毒、額溫測量及實名制登記。
現場亦結合麻豆特色產品年貨、資源回收兌換宣導品、圖書館閱讀推廣等等活動，麻豆消防分隊、麻豆警分局也設置防災宣導攤位，向民眾宣導防災地圖、疏散撤離及住警器裝設等防火宣導，希望平安過好年。
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