快訊

蔡英文把蔣經國當成蚵仔煎 只取保台麵糊 不要統一蚵仔

直播／亞旭群聚擴大、圓山廚師感染源 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

串聯中埔鄉內兩大村 嘉義縣新仁直橋今上午通車

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉仁直橋橫跨石硦溪，是鄉內中埔和頂埔兩村重要聯外道路。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉仁直橋橫跨石硦溪，是鄉內中埔和頂埔兩村重要聯外道路。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣中埔鄉仁直橋跨越石硦溪，串聯中埔村及頂埔村，是兩村主要聯外道路，但通洪斷面不足，每逢豪雨易淹水，且寬度不足常發生交通意外，縣府與嘉邑行善團合作拓寬改建，斥資約3500萬元，今上午通車。

仁直橋原名慈偉橋，建於1980年10月，原長20.7公尺、寬4.1公尺，跨越石硦溪、串接中埔及頂埔村，中埔村長游淑貞說，仁直橋可連接台三線和國道三號，村內農作物藉此輸往外地，學子、上班族也藉此通勤。

但長年風吹日曬導致橋面出現多處裂痕、橋體多處毀損，游淑貞補充，通洪斷面不足，每逢大雨易淹水，加上橋寬不足會車不易，影響用路安全，中埔鄉公所向縣府及嘉義行善團爭取經費約3500萬元改善。

「仁直橋是嘉邑行善團興建第618座」，理事長徐文志說，行善團捐助2777.5萬元，縣府則負責650萬元的建引道及設計監造費，前年5月動土，去年5月完工，改建後全長105公尺、引道16公尺，寬度也增至8公尺。

縣長翁章梁、立委陳明文和中埔鄉長李碧菁等今出席通車典禮，眾人牽著鄉內耆老的手，從橋頭走到橋尾，象徵長長久久也見證中埔地區繁榮。翁章梁說，感謝鄉公所和各村長努力，讓仁直橋能順利完工。

嘉義縣長翁章梁（前排右）與鄉內耆老，從仁直橋頭走到橋尾，共同見證仁直橋完工。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（前排右）與鄉內耆老，從仁直橋頭走到橋尾，共同見證仁直橋完工。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉仁直橋橫跨石硦溪，是鄉內中埔和頂埔兩村重要聯外道路。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉仁直橋橫跨石硦溪，是鄉內中埔和頂埔兩村重要聯外道路。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉仁直橋橫跨石硦溪，是鄉內中埔和頂埔兩村重要聯外道路。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉仁直橋橫跨石硦溪，是鄉內中埔和頂埔兩村重要聯外道路。記者莊祖銘／攝影

延伸閱讀

國4台中環線潭子段通車了！山城民眾進市區省20分鐘

斥資9000餘萬 花蓮特種搜救隊及吉安消防分隊啟用

價值百億沉香珍寶 在嘉義縣表藝中心開展

嘉義縣推多樣親子主題遊程 寒假好選擇

相關新聞

台南連續3天傳新的確診者足跡 餐廳業者嘆：真的衰爆了

台南市再新增確診者足跡，繼兩個高雄個案到台南後，市府今天下午將再舉行記者會，公布最新的足跡；而高雄個案18212到台南安...

疫情變化大 雲縣明起強制禁止民選公職、官員跑攤

高雄市確診個案18212日前參加台南市一場喜宴，致這對來自雲林的新人遭匡列隔離中，連帶新人另5名家人也被通知需自主健康管...

台南拆競選廣告 新人質疑打壓

民進黨議員初選4月啟動民調，台南市新人輩出競爭激烈，紛紛在街頭懸掛大型選舉看板、旗幟等，但市府大動作拆除，近半個月來即拆...

配合防疫！ 黃敏惠今活動改不出席 官員盼規範更明確

疫情擴散，內政部昨天宣布「民選公職人員及政府官員勿跑攤，涵蓋各類型公眾聚會活動」，嘉義市目前未傳出確診案例或相關足跡，市...

台南水交社眷村年貨魅力無法擋 道路成畫布盡情揮灑

台南市南區公所舉辦的「水交社文化季暨眷村年貨大街」今天是最後一天，雖然疫情趨於嚴峻，但今天仍吸引數千人潮湧入，主辦單位也...

春節搭計程車 雲縣加價費率提早3天實施

雲林政府公布春節期間計程車費率，工務處表示，雲林縣計程車加價期間從1月28日零時起至2月6日24時止，共實施10天加價費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。