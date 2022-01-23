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串聯中埔鄉內兩大村 嘉義縣新仁直橋今上午通車
嘉義縣中埔鄉仁直橋跨越石硦溪，串聯中埔村及頂埔村，是兩村主要聯外道路，但通洪斷面不足，每逢豪雨易淹水，且寬度不足常發生交通意外，縣府與嘉邑行善團合作拓寬改建，斥資約3500萬元，今上午通車。
仁直橋原名慈偉橋，建於1980年10月，原長20.7公尺、寬4.1公尺，跨越石硦溪、串接中埔及頂埔村，中埔村長游淑貞說，仁直橋可連接台三線和國道三號，村內農作物藉此輸往外地，學子、上班族也藉此通勤。
但長年風吹日曬導致橋面出現多處裂痕、橋體多處毀損，游淑貞補充，通洪斷面不足，每逢大雨易淹水，加上橋寬不足會車不易，影響用路安全，中埔鄉公所向縣府及嘉義行善團爭取經費約3500萬元改善。
「仁直橋是嘉邑行善團興建第618座」，理事長徐文志說，行善團捐助2777.5萬元，縣府則負責650萬元的建引道及設計監造費，前年5月動土，去年5月完工，改建後全長105公尺、引道16公尺，寬度也增至8公尺。
縣長翁章梁、立委陳明文和中埔鄉長李碧菁等今出席通車典禮，眾人牽著鄉內耆老的手，從橋頭走到橋尾，象徵長長久久也見證中埔地區繁榮。翁章梁說，感謝鄉公所和各村長努力，讓仁直橋能順利完工。
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