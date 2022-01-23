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疫情變化大 雲縣明起強制禁止民選公職、官員跑攤

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府配合中央防疫規定，明天起強制規範所有民選公職人員及縣府公職人員等暫停跑攤行程及參加公共集會。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府配合中央防疫規定，明天起強制規範所有民選公職人員及縣府公職人員等暫停跑攤行程及參加公共集會。圖／雲林縣政府提供

高雄市確診個案18212日前參加台南市一場喜宴，致這對來自雲林的新人遭匡列隔離中，連帶新人另5名家人也被通知需自主健康管理，所幸7人採檢均陰性，新娘的5名同事預防性採檢結果也呈陰性，暫無社區傳播風險；縣府今天表示，配合中央防疫規定，為避免人潮群聚，明天起強制規範所有民選公職人員及縣府公職人員等，暫停跑攤行程及公共集會活動，守護雲林縣防疫防線。

縣府指出，縣長張麗善預定新春期間至各寺廟發放福袋活動取消，改由廟方人員放至廟內，供民眾自由索取。

因應疫情變化，縣府表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自本月24日起加強要求民選公職人員或政府官員，禁止跑攤行程或參加公共集會活動，包括新春期間人潮可能變多的宗教場所及各類賀歲活動等，並請各主辦單位加嚴防疫措施。

縣府說，雲林縣各寺廟配合防疫，取消新春發福袋、繞境活動及搶頭香儀式，另啟動縣內54家事業單位移工宿舍複查、安排移工接種疫苗

依據中央防疫指引，民眾出入部分休閒娛樂場所需出示接種紀錄，包括紙本的疫苗接種黃卡，或可使用健保快易通App、數位新冠病毒健康證明，各家醫院與住宿式長照機構禁止探病及探視。

縣府指出，民眾前往餐廳用餐，需遵守防疫管理措施，包括宴席間不得離開座位逐桌敬酒或敬茶，並遵守用餐禮儀使用「公筷母匙」；另取消跨縣市戶外教學、畢業旅行、交流活動，疾呼尚未接種疫苗者請盡快至各合約醫療院所預約施打。

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