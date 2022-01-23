疫情變化大 雲縣明起強制禁止民選公職、官員跑攤

高雄市確診個案18212日前參加台南市一場喜宴，致這對來自雲林的新人遭匡列隔離中，連帶新人另5名家人也被通知需自主健康管理，所幸7人採檢均陰性，新娘的5名同事預防性採檢結果也呈陰性，暫無社區傳播風險；縣府今天表示，配合中央防疫規定，為避免人潮群聚，明天起強制規範所有民選公職人員及縣府公職人員等，暫停跑攤行程及公共集會活動，守護雲林縣防疫防線。

縣府指出，縣長張麗善預定新春期間至各寺廟發放福袋活動取消，改由廟方人員放至廟內，供民眾自由索取。

因應疫情變化，縣府表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自本月24日起加強要求民選公職人員或政府官員，禁止跑攤行程或參加公共集會活動，包括新春期間人潮可能變多的宗教場所及各類賀歲活動等，並請各主辦單位加嚴防疫措施。

縣府說，雲林縣各寺廟配合防疫，取消新春發福袋、繞境活動及搶頭香儀式，另啟動縣內54家事業單位移工宿舍複查、安排移工接種疫苗。

依據中央防疫指引，民眾出入部分休閒娛樂場所需出示接種紀錄，包括紙本的疫苗接種黃卡，或可使用健保快易通App、數位新冠病毒健康證明，各家醫院與住宿式長照機構禁止探病及探視。

縣府指出，民眾前往餐廳用餐，需遵守防疫管理措施，包括宴席間不得離開座位逐桌敬酒或敬茶，並遵守用餐禮儀使用「公筷母匙」；另取消跨縣市戶外教學、畢業旅行、交流活動，疾呼尚未接種疫苗者請盡快至各合約醫療院所預約施打。