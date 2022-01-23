快訊

蔡英文把蔣經國當成蚵仔煎 只取保台麵糊 不要統一蚵仔

直播／亞旭群聚擴大、圓山廚師感染源 指揮中心下午2時說明

過年走春安心出遊 台南文化局推戶外開闊景點

中央社 / 台南23日電

春節假期即將到來，多數民眾考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，留在國內過年，台南文化局在多處擁有戶外廣闊空間景點安排活動，盼民眾配合防疫，安心出遊。

台南山上花園水道博物館今天發布新聞稿指出，台南市文化局於過年期間在多處古蹟景點安排活動，水道博物館也與民間企業合作，邀請書法、武術、詩經吟誦、音樂等領域名家到園區展演，並在年節期間限量發放造型可愛的虎年特製紅包袋。

台南市政府文化局長葉澤山表示，今年春節連假長達9天，大多數民眾考量疫情，選擇在國內過年，台南市文化局規劃的鹽水月津港燈節、龍崎空山祭都是以戶外空間為主，山上花園水道博物館也有廣闊戶外空間，加上多樣化的親子設施及豐富植栽環境，是親子走春出遊好選擇。

山上花園水道博物館指出，春節連假期間邀請2名書法家現場揮毫，3名武術家演練，還有詩經吟誦及音樂演奏，幫助民眾在遊憩時放鬆身心，也能有額外收穫；另外，提醒遊客入園時務必遵守園區防疫規定，讓大家都能安心出遊。

台南 文化局 博物館

延伸閱讀

竹縣新瓦屋虎虎點點燈 春味市集明登場

促轉會建議經國園區改名 文化局：園區由營運單位規劃

傳藝貢獻卓絕 楊蓮英、陳夏生登錄北市無形資產保存者

搶票參觀《斯卡羅》 台南岸內片場春節限時限量開放

相關新聞

台南連續3天傳新的確診者足跡 餐廳業者嘆：真的衰爆了

台南市再新增確診者足跡，繼兩個高雄個案到台南後，市府今天下午將再舉行記者會，公布最新的足跡；而高雄個案18212到台南安...

疫情變化大 雲縣明起強制禁止民選公職、官員跑攤

高雄市確診個案18212日前參加台南市一場喜宴，致這對來自雲林的新人遭匡列隔離中，連帶新人另5名家人也被通知需自主健康管...

台南拆競選廣告 新人質疑打壓

民進黨議員初選4月啟動民調，台南市新人輩出競爭激烈，紛紛在街頭懸掛大型選舉看板、旗幟等，但市府大動作拆除，近半個月來即拆...

配合防疫！ 黃敏惠今活動改不出席 官員盼規範更明確

疫情擴散，內政部昨天宣布「民選公職人員及政府官員勿跑攤，涵蓋各類型公眾聚會活動」，嘉義市目前未傳出確診案例或相關足跡，市...

台南水交社眷村年貨魅力無法擋 道路成畫布盡情揮灑

台南市南區公所舉辦的「水交社文化季暨眷村年貨大街」今天是最後一天，雖然疫情趨於嚴峻，但今天仍吸引數千人潮湧入，主辦單位也...

春節搭計程車 雲縣加價費率提早3天實施

雲林政府公布春節期間計程車費率，工務處表示，雲林縣計程車加價期間從1月28日零時起至2月6日24時止，共實施10天加價費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。