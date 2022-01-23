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解決遭60年遭占用沈疴 台南東山停車場今啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南東山停車場今啟用，市長黃偉哲（左四）到場剪綵。記者謝進盛／攝影
台南東山停車場今啟用，市長黃偉哲（左四）到場剪綵。記者謝進盛／攝影

台南市政府東山區公所今上午舉行停車場啟用儀式，可提供約50席停車位。特別的是，原停車場基地60年來遭人長期占用種植果樹，成為阻礙地方發展絆腳石，隨著停車場啟用，多年來附近難停車沈疴，可望迎刃而解。

該停車場共有兩處，分別位於東山衛生所旁及公所後方，相距約50公尺，總面積約400坪，可提供附近包括公所、圖書館、老人會、民寧宮停車用途，上午啟用儀式由明寧宮陣頭為活動拉開序曲，台南市長黃偉哲、東山區長呂煌男、市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰及各里里長出席，一同見證停車場啟用。

這座停車場啟用，背後更有段曲折原委；東山區公所表示，空地原先遭長期占用、種植果樹長達60年，附近停車問題日益嚴重，區長呂煌男多次折衝、協調，將這兩塊公有地取回，規畫為停車場，約有50席，提供遊客停車、里民活動東山區大型活動場所，歷時半年完成，總經費289萬元。。

黃偉哲肯定東山區長呂煌男帶領公所同仁用心解決民疾，也當場宣布將增加公所考績甲等人數慰勉，他表示，東山區停車場啟用後，有望帶動地方發展。

呂煌男表示，東山區特有農產品非常多，近年來，遊客有逐漸增加，每逢假日東山老街熱鬧非凡，停車場未來可供遊客停放，停車更便利。

停車場角落開闢小菜園，綠化兼具實用功能。記者謝進盛／攝影
停車場角落開闢小菜園，綠化兼具實用功能。記者謝進盛／攝影
解決遭60年遭占用沈疴，台南東山停車場今啟用。記者謝進盛／攝影
解決遭60年遭占用沈疴，台南東山停車場今啟用。記者謝進盛／攝影
黃偉哲（中）在東山區長呂煌男（右一）、市議員蔡育輝（左一）陪同視察停車場。記者謝進盛／攝影
黃偉哲（中）在東山區長呂煌男（右一）、市議員蔡育輝（左一）陪同視察停車場。記者謝進盛／攝影

停車場 台南

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