改善爛路惡名 南科2重要聯外道路春節後開工

南科重要聯外道路目加溜灣大道及西拉雅大道，長期來路面凹凸引發民怨，為徹底改善窘況，台南市政府向中央爭取到近1億元經費，將於春節後施工，兩條重要道路將於今年5月、明年初完工。

南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，因路面凹凸不平，屢遭用路人抱怨「爛路」；市議員林志展等人也多次強力向市府反映，市長黃偉哲帶領工務局多次中央爭取經費，獲得營建署前瞻計畫核定經費3950及6200萬元推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。

工務局說，目加溜灣及西拉雅大道當初開闢鋪設道路級配使用爐石，時間久遠路面龜裂凹凸不平，雖曾重鋪改善，但不久又破損呈波浪狀，西拉雅大道每逢雨天更是容易積水，大大影響通行品質與安全。目前已完成發包作業，春節後陸續進場施工。

工務局說，將採路平專案高規格標準進行道路銑鋪，並採用改質瀝青，可望大幅提升鋪面耐久性，更用「人本交通」為設計概念，將路口人行環境一併改善，給予用路人安全舒適的行車環境及優化行人空間。

「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」長度2.5公里、寬25公尺，預計下月2月施作、5月竣工；「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」長度2.6公里、寬50公尺，將配合台電161KV山上到三竹管線布設工程，再施作台19甲線至西拉雅陸橋段道路刨鋪，而台電西拉雅陸橋至台1線段第二階段工程完成後，再整體鋪設改質瀝青，西拉雅大道預計年明年初竣工。