影／台南月津港燈節200架無人機亮麗開場 展期38天
台南鹽水月津港燈節今晚7點由市長黃偉哲主持啟燈儀式，重頭戲是200架無人機、24艘無人船聯合展演，搭配人氣樂團「告五人」演出，陸海空共演，今年燈節以「禮物」為策展主題，5大燈區集結70組藝術團隊的83組藝術作品，水域是往年的3倍大，近年來作品最多，也被譽為台灣最美水岸藝術燈節。
邁入第10年的月津港燈節每年吸引數十萬遊客參觀，是台南市春節最大型活動之一，去年因疫情停辦，今年開幕前遇到疫情升溫，又有高雄確診者足跡到台南參加喜宴，引發關切，市長黃偉哲表示，燈會如期開幕，但民眾要落實防疫，現場人數及掃實聯制，若有違反防疫規定，該開罰就開罰。
今晚開幕開幕展演以陸、海、空三種不同形式的表演內容相互搭配。陸域首段演出以「希望之光」為主軸，在小提琴優雅演奏的琴聲中，由「Fire Major」光舞團舞者在水岸邊呈現令人耳目一新的光影律動；第二段演出「夢想起航」邀請到國民人氣樂團「告五人」擔綱，帶來〈愛人錯過〉、〈披星戴月的想你〉等多首膾炙人口的歌曲。
海域演出則是由雷虎科技贊助的24艘無人船在月津港水域以隊形及光影變化，展現科技藝術交會之美；重頭戲的無人機群演出則貫串整段開幕展演，由200台無人機群在空中變化為不同樣式的大型圖案，搭配冷光煙火秀，場面盛大，台電贊助無人船專場演出，以「水流引光」、「跨域共演」、「未來啟航」與月津港燈節多元藝術作品互相呼應。
黃偉哲表示，月津港燈節走過10年，是台南極具代表性的文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，近年更成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，每年都吸引數十萬遊客造訪鹽水。近年水岸公園等各項工程陸續建置完工，因此布展範圍隨之擴大、作品數也是歷年最多，一天逛不完歡迎再多來幾趟鹽水，38天的展期邀請國人朋友做好萬全防疫前來參觀，一同感受這場精彩的光影盛宴。
文化局表示，「月津港燈節」展期自即日起至2月28日，除在永成戲院由國際知名日本藝術團隊「teamLab」，建構沉浸式互動投影《彩繪水族館》作品，新闢的公18-4展區、車站燈區及徵件區的船屋，都是今年相當值得探訪的秘境景點。車站燈區23日周日晚上6點30分以聲音與音像帶來共感體驗滿分的聲音藝術派對。
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