安心買年貨！台南市府稽查新化年貨大街磅秤、商品標示

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化年貨大街今天下午登場，市府主任消保官帶隊，聯合經濟部標準檢驗局及市府經發局、衛生局、警察局共同辦理新化年貨大街專案稽查，保障消費者權益。圖／經發局提供
台南新化年貨大街今天下午登場，市府主任消保官帶隊，聯合經濟部標準檢驗局及市府經發局、衛生局、警察局共同辦理新化年貨大街專案稽查，保障消費者權益。圖／經發局提供

台南市新化年貨大街今天下午開跑至28日共7天，為保護市民採買年貨商品的安全，市府團隊組成年節食（商）品專案稽查小組，由主任消保官帶隊，聯合經濟部標準檢驗局及市府經濟發展局、衛生局、警察局前往新化年貨大街專案稽查，以保障消費者權益。

經發表示，商品標示是商品的身份證，民眾要購買標示清楚的商品，不要購買來歷不明的東西，以免因小失大，也會積極查核市場上不合格的商品，以維護市民購買商品的權益。

經發局長陳凱凌指出，此次中央及市府聯合專案稽查，就年貨業者之散裝食品，有關磅秤檢查方面，凡經檢查合格之磅秤依規定黏貼「度量衡器檢查合格單」，即須有「查」字標章，標檢局尚未發現有不合格之情形。

經發局也加強商品標示查核，針對商品標示不合格的商品，經發局將依商品標示法要求製造（進口）商限期改正，經複查再未改正者，除依法裁處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並公告該企業經營者名稱、地址、商品，以及要求販賣商「下架」。

經發局表示，為提供市民輕鬆安心採買的環境，市府維護市場秩序及商品標示的執法決心，絕不打折，呼籲業者切勿以身試法，不要販賣違反商品標示法之違規商品，市府會持續不定期稽查，維護並保障消費者商品購買的安全與權益。

台南新化年貨大街今天下午登場，市府主任消保官帶隊，聯合經濟部標準檢驗局及市府經發局、衛生局、警察局共同辦理新化年貨大街專案稽查，保障消費者權益。圖／經發局提供
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年貨大街 衛生局 台南

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