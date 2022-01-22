嘉市大型接種站 23日開放隨到隨打BNT疫苗

中央社 / 嘉義市22日電
COVID-19本土疫情升溫，嘉義市政府衛生局明天在港坪運動公園開設BNT疫苗大型接種站。圖為水上國小接種站。圖／嘉義縣政府提供
COVID-19本土疫情升溫，嘉義市政府衛生局明天在港坪運動公園開設BNT疫苗大型接種站。圖為水上國小接種站。圖／嘉義縣政府提供

COVID-19本土疫情升溫，嘉義市政府衛生局明天在港坪運動公園開設BNT疫苗大型接種站，因還有剩餘約3000劑，開放18歲以上民眾可施打第1、第2或第3劑BNT疫苗，現場隨到隨打。

嘉義市政府衛生局副局長莊美如今天接受中央社記者訪問指出，22日、23日在北興國中、港坪運動公園先開立長者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大型接種站，對象為65歲以上、打滿2劑且滿12週民眾，疫苗為莫德納、BNT，經11日開放網路預約後有剩餘劑量，18日再開放18歲以上民眾預約施打第3劑，當天莫德納即被預約一空。

莊美如表示，今天疫苗施打情況踴躍，明天北興國中施打莫德納、港坪運動公園施打BNT，莫德納已被預約一空，BNT還有剩餘約3000劑。

莊美如說，因應本土疫情升溫，明天在港坪運動公園除了已上網預約的民眾外，並開放18歲以上民眾，現場隨到隨打，接種時間在上午8時至下午5時。

疫苗 BNT 莫德納 嘉義 COVID-19

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