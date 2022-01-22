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嘉市財申授權連四年百分百 實質審查公開抽籤

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
財產申報實質審核抽籤作業會議。圖／嘉義市政府提供
財產申報實質審核抽籤作業會議。圖／嘉義市政府提供

為落實陽光法案，增進民眾對廉能政府之信賴，嘉義市政府政風處昨日公開辦理財產申報實質審核抽籤作業，由秘書長陳永豐主持、主計處處長阮鼎元及教育處代表擔任監察人，共同檢視抽籤名冊與見證抽籤作業。抽籤過程全程錄影，中籤名單同時公布於政風處網站。

110年度市府合併本府文化局財產申報義務人共計200人，依法務部規定之10%比例，採電腦隨機亂數取樣方式，分別抽出機關組黃Ο和等8人、學校組周Ο志等13人，合計21人。

秘書長陳永豐表示，透過財產資訊的公開，避免公職人員不當利益輸送，嘉義市政府多年來積極推動財產申報授權，自2018年起為第一個達成率為100%之地方政府，已連續四年授權比例高達100%，顯見同仁對此項服務的肯定與信賴，而申報零負擔、疫情零傳染，也讓同仁有更多時間致力於推展市政。

在服務零距離、授權零裁罰的理念下，政風處積極協助各類申報義務人完成申報；另外，為避免發生申報錯誤，也將財產申報表實務上常見問題及錯誤態樣，建置於政風處陽光法案「財產申報專區」，提供申報人下載參閱，同時也有專人諮詢服務及貼心桌邊服務。

政風處後續將透過法務部「公職人員財產申報系統」進行財產資料查調與實質審核作業，查詢該21人財產申報是否屬實，進而落實陽光法案端正政風、誠實申報精神。

市府秘書長陳永豐主持會議。圖／嘉義市政府提供
市府秘書長陳永豐主持會議。圖／嘉義市政府提供

財產申報 法務部 嘉義

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