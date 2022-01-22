價值百億沉香珍寶 在嘉義縣表藝中心開展
嘉義縣文化觀光局上午在民雄鄉表演藝術中心，舉行「千年一遇人間至寶：奇南香暨沉香珍寶展」開幕宣傳，展出精選世界僅存奇南香珍寶，包括全球第二大12A級越南老奇南香，以及全球最大、質量最高的沉香之王；展品稀有、珍貴性、數量、品質台灣首見，展品總值估計超過百億元，免費參觀。
縣長翁章梁、立委陳明文、日昶升沉香集團執行董事蔡昆谷、李㼈及多位議員等，參與開展搶先觀賞。奇南香採自越南獨生種的奇南樹，但奇南樹在1950年代越戰期間，因美軍用飛機噴灑含有劇毒的落葉劑，已經完全滅絕；戰爭期間，越南政府將他們國寶級奇南香珍寶，交給日昶升沉香集團，世界各大博物館競相洽詢典藏。
文觀局說，天然奇南香、沉香，百態千貌，極富視覺美感；奇南香與沉香擺件，歷來在國際藝術品拍賣市場受矚目，拍出天價；可見是價值極高文化資產，不但藏家視若珍寶，也可雅俗共賞。
「邀請大家看展，大開眼界！」翁章梁說，展品由國際聞名日昶升沉香集團提供；沉香是「眾香之王」，奇南香是「香王之王」，一般人經常混淆；日昶升沉香集團，多年和中研院合作，以科學方法建立各種沉香資料庫及奇南香鑑定技術。
展期今起到至2月6日止，逢農曆新年展場不休息，每天10點半、下午2點半各有一場弦樂團表演；除夕至初三（31日至2月3日）參觀民眾還可參加打卡贈禮活動。主辦單位為展品投保，雇保全人員日夜守護巡視。
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