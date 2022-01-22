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台南仁德公所「福虎昇豐過好年」迎春活動 邀親子同樂

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／攝影
仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／攝影

台南市仁德區公所今天在仁德運動公園舉辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請眾多社區團體表演，設計親子遊戲，還有「名家寫贈春聯」、「好吃好玩好買新春市集」，營造新春歡樂氣氛。

區公所邀請仁義社區活力寶貝隊、社區媽媽熱舞、幼兒園賀歲組曲輪番上陣，另外有街頭藝人-超素人樂團、泡泡奇蹟壓軸登場。在地美食及年貨例如虎山雷蛋塔、阿樂麻辣藥膳拉麵、華師傅素食、新園品蔬食滷味應景蘭花，等等選擇多元。

區長黃素美表示，公所用今天補班日號召爺奶親子大手牽小手做伙來，聽音樂看表演逛市集，重溫兒時的夢幻泡泡，紓解疫情生活下的心理壓力，現場還有名家手寫，字氣滿滿的春聯供索取，與民眾一同除舊佈新，增添年節喜氣，歡渡虎年新春幸福氛圍。

仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／攝影
仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／攝影
仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／翻攝
仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／翻攝
仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／攝影
仁德公所辦「福虎昇豐過好年」迎春活動，邀請親子同樂。記者周宗禎／攝影

親子 春聯 幼兒園

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