原住民歡呼口號「伊拉呼」 陳瑩自創春聯「伊拉虎」

農曆春節不少民眾都有貼「春聯」的習俗，民進黨立委、卑南族的陳瑩，自創原民版的春節，今年為「虎」年，就用原住民的歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」，頗受族人喜愛。陳瑩說：「過新年，當然也要有原住民的方式」。

陳瑩說，從2019年羊年就推出原住民版的春聯「山羌開泰、諸事喜撈」，三洋改為山羌，大順變成為喜撈，山羌和喜撈都是和原住民生活息息相關，自然今年虎年，也要應景一下，就想到原住民的歡呼口號「伊拉呼」，改為「伊拉虎」。

她說，過新年，當然也要有原住民的方式，自製的春聯都免費索取，希望大家未來的一年，所有的事都能心想事成的歡呼「伊拉虎」。