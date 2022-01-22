快訊

桃園公布9處確診者足跡 南崁多加教會、台茂購物中心在列

市場重新洗牌反而是契機 星宇解構經營思維才能在爛局中打出好牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原住民歡呼口號「伊拉呼」 陳瑩自創春聯「伊拉虎」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
農曆春節不少民眾都有貼「春聯」的習俗，民進黨立委、卑南族的陳瑩，自創原民版的春節，今年為「虎」年，就用原住民的歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」應景。圖／取自陳瑩臉書
農曆春節不少民眾都有貼「春聯」的習俗，民進黨立委、卑南族的陳瑩，自創原民版的春節，今年為「虎」年，就用原住民的歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」應景。圖／取自陳瑩臉書

農曆春節不少民眾都有貼「春聯」的習俗，民進黨立委、卑南族的陳瑩，自創原民版的春節，今年為「虎」年，就用原住民的歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」，頗受族人喜愛。陳瑩說：「過新年，當然也要有原住民的方式」。

陳瑩說，從2019年羊年就推出原住民版的春聯「山羌開泰、諸事喜撈」，三洋改為山羌，大順變成為喜撈，山羌和喜撈都是和原住民生活息息相關，自然今年虎年，也要應景一下，就想到原住民的歡呼口號「伊拉呼」，改為「伊拉虎」。

她說，過新年，當然也要有原住民的方式，自製的春聯都免費索取，希望大家未來的一年，所有的事都能心想事成的歡呼「伊拉虎」。

原住民的創意不僅只有春聯，像是祝賀紅榜也很有趣，例如「拿麼厲害」、「原來這麼棒」、「真正的第一名」等，另部落防疫口號也相當可愛，不僅有不戴口罩「請吃全村魯肉飯」，還有「違者拍照舉檢」、「會罰很多錢的喔」等，原式幽默讓民眾忍不住多看一眼，達到防疫宣導效果。

2019年羊年立委陳瑩就推出原住民版的春聯「山羌開泰、諸事喜撈」，頗受族人喜愛。圖／取自陳瑩臉書
2019年羊年立委陳瑩就推出原住民版的春聯「山羌開泰、諸事喜撈」，頗受族人喜愛。圖／取自陳瑩臉書

原住民 春聯 山羌

延伸閱讀

書法師雨天揮毫 民逗趣手嘴並用吹乾春聯帶回家

福運旺來 汐止議員發送總統聯名款春聯

竹市發「幸福豐年」虎年春聯 還有新春開運組免費索取

政院南服中心贈總統府春聯、紅包 加碼書法家揮毫

相關新聞

原住民歡呼口號「伊拉呼」 陳瑩自創春聯「伊拉虎」

農曆春節不少民眾都有貼「春聯」的習俗，民進黨立委、卑南族的陳瑩，自創原民版的春節，今年為「虎」年，就用原住民的歡呼口號「...

中華郵政搶先插旗嘉義貨物轉運中心 建倉儲物流大樓

國道中山高嘉義交流道下方貨物轉運中心，都計規畫長達45年，直到2019年市地重劃工程才開工，歷時2年主要公共設施完工，縣...

台61線雲林區間測速 1月31日起恢復取締

為提升台61線西濱快速道路行車安全，公路總局與雲林縣交通警察隊，決定將於今年1月31日起，從南下車道218K+250m至...

曾文溪台南善化易嚴重淹水 區長帶隊訪視高風險區住戶

台南市善化區有曾文溪流經，區公所表示因極端氣候常豪雨積水、洪水可能沖毀河岸堤防造成大規模淹水；區長方澤心今天帶隊到曾文溪...

維持供電穩定 儲能案場嘉縣太保動土

台電電力交易平台去年11月15日成立，力暘能源公司看準綠能商機，由專攻儲能開發、建置的子公司「銧昊儲能」切入調頻輔助服務...

第3勢力紛插旗台南 搶進議會

台南市議員選舉第3勢力搶進，台灣民眾黨昨天宣布推出6人參選，南市黨部主委蔡壁如說，目標爭取3席以上組黨團；時代力量已有3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。