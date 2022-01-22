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原住民歡呼口號「伊拉呼」 陳瑩自創春聯「伊拉虎」
農曆春節不少民眾都有貼「春聯」的習俗，民進黨立委、卑南族的陳瑩，自創原民版的春節，今年為「虎」年，就用原住民的歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」，頗受族人喜愛。陳瑩說：「過新年，當然也要有原住民的方式」。
陳瑩說，從2019年羊年就推出原住民版的春聯「山羌開泰、諸事喜撈」，三洋改為山羌，大順變成為喜撈，山羌和喜撈都是和原住民生活息息相關，自然今年虎年，也要應景一下，就想到原住民的歡呼口號「伊拉呼」，改為「伊拉虎」。
她說，過新年，當然也要有原住民的方式，自製的春聯都免費索取，希望大家未來的一年，所有的事都能心想事成的歡呼「伊拉虎」。
原住民的創意不僅只有春聯，像是祝賀紅榜也很有趣，例如「拿麼厲害」、「原來這麼棒」、「真正的第一名」等，另部落防疫口號也相當可愛，不僅有不戴口罩「請吃全村魯肉飯」，還有「違者拍照舉檢」、「會罰很多錢的喔」等，原式幽默讓民眾忍不住多看一眼，達到防疫宣導效果。
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