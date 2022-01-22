中華郵政搶先插旗嘉義貨物轉運中心 建倉儲物流大樓

國道中山高嘉義交流道下方貨物轉運中心，都計規畫長達45年，直到2019年市地重劃工程才開工，歷時2年主要公共設施完工，縣府上午在太保市高鐵大道旁貨轉中心，舉行峻工謝土典禮。

縣長翁章梁將土地權狀交給重劃區配發土地地主代表蕭金獅，代表土地產權點交；中華郵政公司搶先斥資3億2千萬元，向縣府購置1800坪抵費地，每坪18萬元，未來投入逾10億，建地下1樓地上4樓郵務轉運、倉儲物流及電商平台中心，預定115 年完工，加速嘉義郵務貨物寄送速度，增加工作機會，促進繁榮發展。

翁章梁、太保市長黃榮利、嘉縣市多位議員及太保市民代表、地主代表蕭金獅等，參加峻工謝土典禮，焚香感謝神明，共同剪綵，安排敲鑼打鼓舞獅表演，歡慶貨轉中心重劃區開發完成。

貨轉中心公共設施包含道路鋪面、排水箱涵、電力地下化、自來水管線及路燈等工程，重劃面積28.33公頃，提供18公頃貨轉中心區用地及10公頃公共設施空間，打造貨運、物流轉運交通新樞紐。

貨轉重劃區位處嘉市與太保市交界，鄰近中山高嘉義交流道，便利城鄉貨物運輸，重劃區定位提供貨運服務業、倉儲集散中心及物流中心業發展，為後疫情時代貨物運輸經濟完整布局。

貨轉中心重劃區，縣府取得41筆抵費地，除讓售中華郵政土地，還有40筆抵費地，19日已上網公告標售，公告至年2月17日止，2月18日開標，首次標售21筆抵費地，面積2萬3743平方公尺（約7182坪），標售所得除償還開發成本，部分盈餘挹注重劃區公共設施維護管理，開發利益歸民眾共享。