台61線雲林區間測速 1月31日起恢復取締

為提升台61線西濱快速道路行車安全，公路總局與雲林縣交通警察隊，決定將於今年1月31日起，從南下車道218K+250m至226K+250m共計8公里，即麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路的區間測速系統，將恢復測速執法，最高速限90公里，請用路人行經該路段，務必遵守速限行駛，以免荷包失血。

公路總局第5區養護工程處指出，台61線的麥寮鄉橋頭至台西8公里路段，原本就實施區間測速，2021年初因區間設備遭質疑資訊安全有所疑慮，致全面暫停使用，但基於維護行車安全，經各方研究後，決定從今年的農曆過年開始恢復執法。

雲林縣交通大隊也指出，傳統固定式測速照相，是單一定點測速取締，用路人僅在測速器前減速；區間測速則是可將速度控制範圍，由點擴展至線的測速取締，當車輛通過區間測速起點至終點，系統將會辨識車牌，並記錄通行的時間，計算該車輛在測速路段距離的平均速率，若大於速限就代表超速，將會依法開處罰單。

公路總局也指出，有關先前區間測速設備自動校時及資安的疑慮，已由經濟部標準檢驗局訂定「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，透過物聯網資安認驗證制度認證，及第三方資安實驗室檢定，均檢測通過。

雲林交通隊表示，實施區間測速的起點及終點，均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌，提醒用路人，請務必遵守時速90公里的速限，隨時留意路旁的交通標牌，克制油門以免超速受罰。