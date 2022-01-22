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台61線雲林區間測速 1月31日起恢復取締

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台61線雲林麥寮橋頭段的區間測速終點告示牌已豎立，將從本月31起開始恢復測速取締，請用路人經此路段，要減速行駛。記者蔡維斌／翻攝
台61線雲林麥寮橋頭段的區間測速終點告示牌已豎立，將從本月31起開始恢復測速取締，請用路人經此路段，要減速行駛。記者蔡維斌／翻攝

為提升台61線西濱快速道路行車安全，公路總局與雲林縣交通警察隊，決定將於今年1月31日起，從南下車道218K+250m至226K+250m共計8公里，即麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路的區間測速系統，將恢復測速執法，最高速限90公里，請用路人行經該路段，務必遵守速限行駛，以免荷包失血。

公路總局第5區養護工程處指出，台61線的麥寮鄉橋頭至台西8公里路段，原本就實施區間測速，2021年初因區間設備遭質疑資訊安全有所疑慮，致全面暫停使用，但基於維護行車安全，經各方研究後，決定從今年的農曆過年開始恢復執法。

雲林縣交通大隊也指出，傳統固定式測速照相，是單一定點測速取締，用路人僅在測速器前減速；區間測速則是可將速度控制範圍，由點擴展至線的測速取締，當車輛通過區間測速起點至終點，系統將會辨識車牌，並記錄通行的時間，計算該車輛在測速路段距離的平均速率，若大於速限就代表超速，將會依法開處罰單。

公路總局也指出，有關先前區間測速設備自動校時及資安的疑慮，已由經濟部標準檢驗局訂定「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，透過物聯網資安認驗證制度認證，及第三方資安實驗室檢定，均檢測通過。

雲林交通隊表示，實施區間測速的起點及終點，均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌，提醒用路人，請務必遵守時速90公里的速限，隨時留意路旁的交通標牌，克制油門以免超速受罰。

相關省道即時路況可至交通部公路總局網站、智慧化省道即時資訊服務網，及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

台61線雲林麥寮橋頭段的區間測速，將從本月31起開始恢復測速取締，在進入測速區段之前，立有提醒前方路段實施區間測速的標牌，請用路人小心減速。記者蔡維斌／翻攝
台61線雲林麥寮橋頭段的區間測速，將從本月31起開始恢復測速取締，在進入測速區段之前，立有提醒前方路段實施區間測速的標牌，請用路人小心減速。記者蔡維斌／翻攝
台61線雲林麥寮橋頭段的區間測速起點告示牌已豎立，將從本月31起開始恢復測速取締，請用路人經此路段，要減速行駛。記者蔡維斌／翻攝
台61線雲林麥寮橋頭段的區間測速起點告示牌已豎立，將從本月31起開始恢復測速取締，請用路人經此路段，要減速行駛。記者蔡維斌／翻攝

測速 雲林

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