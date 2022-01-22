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曾文溪台南善化易嚴重淹水 區長帶隊訪視高風險區住戶

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
曾文溪台南善化易嚴重淹水，區長方澤心訪視高風險區住戶。圖／區公所提供
曾文溪台南善化易嚴重淹水，區長方澤心訪視高風險區住戶。圖／區公所提供

台南市善化區有曾文溪流經，區公所表示因極端氣候常豪雨積水、洪水可能沖毀河岸堤防造成大規模淹水；區長方澤心今天帶隊到曾文溪水災潛勢區保全戶訪視，提醒災害警覺。

民國98年88水災造成曾文溪潰堤，善化昌隆、六德、田寮、六分、溪美、什乃、胡家、胡厝等曾文溪畔各里社區淹水，目前還有23戶保全戶、48人。成大防災研究中心依地形、地貌、歷史災情、防洪設施及配合氣候條件，模擬演算當累積雨量達150毫米及24小時內達300毫米以上仍將引發淹水。

方澤心表示，善化水災保全戶大多居住於曾文溪畔且離市中心較遠偏僻處，淹水時形成孤島機率高，等到淹水災情發生時才要進行救援，則必須付出更多的人力、時間、設備及物資，因此於有淹水之虞就即時撤離，才是上策；然而住戶會遷出、移入，人會離世、新生，水災潛勢地區住戶係處於變動的狀態，為免疏漏造成遺憾，惟有透過定時地訪視，才能真正掌握保全戶的現況，達成全面性的防護。

曾文溪台南善化易嚴重淹水，區長方澤心訪視高風險區住戶。圖／區公所提供
曾文溪台南善化易嚴重淹水，區長方澤心訪視高風險區住戶。圖／區公所提供

淹水 曾文 保全

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