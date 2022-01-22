曾文溪台南善化易嚴重淹水 區長帶隊訪視高風險區住戶

台南市善化區有曾文溪流經，區公所表示因極端氣候常豪雨積水、洪水可能沖毀河岸堤防造成大規模淹水；區長方澤心今天帶隊到曾文溪水災潛勢區保全戶訪視，提醒災害警覺。

民國98年88水災造成曾文溪潰堤，善化昌隆、六德、田寮、六分、溪美、什乃、胡家、胡厝等曾文溪畔各里社區淹水，目前還有23戶保全戶、48人。成大防災研究中心依地形、地貌、歷史災情、防洪設施及配合氣候條件，模擬演算當累積雨量達150毫米及24小時內達300毫米以上仍將引發淹水。