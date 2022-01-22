高雄確診者隱匿喝喜酒足跡 台南匡列571人

高雄COVID-19案18212病例16日曾到台南市安平區玄饌海鮮宴會館參加喜宴，卻隱匿足跡，台南市政府已緊急清消採檢，匡列571人。

台南市政府衛生局今天統計，高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案18212病例隱匿在台南的足跡，台南共匡列11人居家隔離、180人自主健康管理（餐廳員工40人、餐廳顧客140人）、380人自我健康監測。

高雄案18212是20多歲男子，16日曾自行開車到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，未敬酒但有使用洗手間，17日出現咳嗽症狀，確診後才通知同是參加喜宴的同學。

台南市政府昨天上午獲報後，趕緊通知案18212同桌11人的所在縣市政府，且對餐廳人員採檢，緊急清消，玄饌海鮮宴會館歇業1天。

台南市長黃偉哲表示，案18212隱匿疫情，市府將研議相關罰則及採取法律行動。