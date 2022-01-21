新營往鹽水道路擴寬至30米 獲中央核定12.8億元

台南市市道172線新營交流道往西至鹽水區復興路段路幅僅20至25公尺，臨近新營工業區及轉運站，大型車多，塞車及車禍意外頻仍，已爭取中央核定12.8億進行拓寬工程，長度1.9公里，全面拓寬為30公尺，預計增設分隔島、機車道及人行道，市長黃偉哲今天前往新營轉運站特定區視察該段道路現況，並聽取工務局長蘇金安簡報，叮囑工務局協助營建署提早推動相關作業並與在地作好聯繫溝通，以加速推動工程進行。

市府為疏解新營區交通，爭取營建署生活圈建設計畫，市道172線除關仔嶺虎山至仙草段道路獲核定2.5億元，新營交流道往鹽水路段獲核定12.8億元。工務局表示，市道172線新營交流道往西至鹽水區復興路（三-30m）拓寬工程，將由營建署施做，總經費12.8億其中8億多元是用土取得費用，工程費4億多，去年底核定經費，正進行相關作業中，預計最快年底或明年發包施工。

工務局也已完成新營區隋唐街往西至新營交流道涵洞道路的機車專用道新設，機車道通車後可以有效的減少民眾騎車進入前方交流道大型路口，減少與汽車搶道的危險狀況發生，也可疏通長榮路、復興路路口的車流。