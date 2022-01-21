聽新聞
test
0:00 / 0:00
違建風波台中市長要告名嘴 張麗善保留法律追訴權
台中顏家違建案持續延燒，台中市長盧秀燕要告名嘴，也讓雲林斗六咬狗段濫墾案再受關切，雲林縣長張麗善今天仍再強調，縣府一切依法行政，秉公處理，完全不循私，也沒有私相授受，對於部分媒體與有心人看圖說故事，誇大其詞，惡意扭曲，縣府已蒐集資料，保留法律追訴權。
張麗善今天說，依雲林地檢署資料顯示沒有任何土石外運的情形，縣府也全力配合檢警了解所有情況，立場很清楚就是天子犯罪與庶民同罪，有違法違規一定會開罰，甚至所有處分。
張麗善希望一切就事實來說話，針對有媒體誤導傳播，縣府已蒐集資料，如果有看圖說故事，扭曲事實、誇大其事，擴充事端，縣府保留追訴權，她希望社會風氣能夠導正，針對事實說話，讓事情有正向發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言