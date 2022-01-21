違建風波台中市長要告名嘴 張麗善保留法律追訴權

台中顏家違建案持續延燒，台中市長盧秀燕要告名嘴，也讓雲林斗六咬狗段濫墾案再受關切，雲林縣長張麗善今天仍再強調，縣府一切依法行政，秉公處理，完全不循私，也沒有私相授受，對於部分媒體與有心人看圖說故事，誇大其詞，惡意扭曲，縣府已蒐集資料，保留法律追訴權。

張麗善今天說，依雲林地檢署資料顯示沒有任何土石外運的情形，縣府也全力配合檢警了解所有情況，立場很清楚就是天子犯罪與庶民同罪，有違法違規一定會開罰，甚至所有處分。

張麗善希望一切就事實來說話，針對有媒體誤導傳播，縣府已蒐集資料，如果有看圖說故事，扭曲事實、誇大其事，擴充事端，縣府保留追訴權，她希望社會風氣能夠導正，針對事實說話，讓事情有正向發展。