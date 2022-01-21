快訊

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

高雄港確診父登船未掃實聯制 航港局出手開鍘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違建風波台中市長要告名嘴 張麗善保留法律追訴權

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對雲林山坡地濫墾案，雲林縣長張麗善重申，對不實評論或報導將保留法律追訴權。記者蔡維斌／攝影
針對雲林山坡地濫墾案，雲林縣長張麗善重申，對不實評論或報導將保留法律追訴權。記者蔡維斌／攝影

台中顏家違建案持續延燒，台中市長盧秀燕要告名嘴，也讓雲林斗六咬狗段濫墾案再受關切，雲林縣長張麗善今天仍再強調，縣府一切依法行政，秉公處理，完全不循私，也沒有私相授受，對於部分媒體與有心人看圖說故事，誇大其詞，惡意扭曲，縣府已蒐集資料，保留法律追訴權。

張麗善今天說，依雲林地檢署資料顯示沒有任何土石外運的情形，縣府也全力配合檢警了解所有情況，立場很清楚就是天子犯罪與庶民同罪，有違法違規一定會開罰，甚至所有處分。

張麗善希望一切就事實來說話，針對有媒體誤導傳播，縣府已蒐集資料，如果有看圖說故事，扭曲事實、誇大其事，擴充事端，縣府保留追訴權，她希望社會風氣能夠導正，針對事實說話，讓事情有正向發展。

雲林 張麗善 違建

延伸閱讀

雲林斗六濫墾爭議 張麗善：沒有任何土石外運

張麗善遭調查 國民黨：用事實破解雲林蘇家政治表演

影／張麗善弟弟濫墾國土案公務員遭施壓？張：不實指控

為何調查雲林縣政府？ 監察院：去年2月就收受陳情

相關新聞

等了30年協調千名地主 台南麻豆工業區市地重劃竣工

地方等了30年，台南市麻豆工業區市地重劃在市府地政局積極主導下，歷經3年半終於開發完成，市長黃偉哲今天主持「台南市麻豆工...

台南白河17戶南天宮擲筊大賽 最大獎66萬6666元

迎接金虎年來到，台南白河木屐寮17戶南天宮將從1月22日到2月12日，舉辦擲筊比賽，擲出最多聖杯者，可以獲得66萬666...

新營往鹽水道路擴寬至30米 獲中央核定12.8億元

台南市市道172線新營交流道往西至鹽水區復興路段路幅僅20至25公尺，臨近新營工業區及轉運站，大型車多，塞車及車禍意外頻...

違建風波台中市長要告名嘴 張麗善保留法律追訴權

台中顏家違建案持續延燒，台中市長盧秀燕要告名嘴，也讓雲林斗六咬狗段濫墾案再受關切，雲林縣長張麗善今天仍再強調，縣府一切依...

影／二層行溪鐵路橋台1線路橋地方爭取 文化部承諾補助

台南仁德地方父老爭取保存活化多年的市定古蹟台鐵「二層行溪舊鐵橋」與哨兵所步道、歷史建築原台1線公路陸橋，今天終於踏出具體...

嘉市購物節發票登錄破3億 還有1個月百萬車主將揭曉

嘉義市購物節活動超越前次登錄發票總金額2.2億，已經突破3億刷新紀錄，登錄發票筆數愈28萬5千筆，也是前次購物節的2.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。