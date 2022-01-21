快訊

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

高雄港確診父登船未掃實聯制 航港局出手開鍘

嘉義縣推多樣親子主題遊程 寒假好選擇

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁上午與雄獅、可樂、KKday、南和旅行社及中埔、大埔鄉親子旅遊特色業者，在中埔築夢森居園區，行銷親子遊程。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午與雄獅、可樂、KKday、南和旅行社及中埔、大埔鄉親子旅遊特色業者，在中埔築夢森居園區，行銷親子遊程。圖／嘉縣府提供

放寒假，親子「嘉」溫，來嘉就對了！嘉義縣長翁章梁上午與雄獅、可樂、KKday、南和旅行社中埔、大埔鄉親子旅遊特色業者，在中埔築夢森居園區，行銷親子遊程。

沄水國小太鼓隊表演開幕，翁章梁、中埔鄉長李碧菁、縣議員何子凡及各旅行社負責人，介紹親子遊程，築夢森居業者安排樹攀體驗、溪谷運動協會野營體驗，翁章梁與小朋友體驗攀樹及鑽木取火，直呼「好有趣喔！」

行程包括到牧場與小動物互動、爺孫共遊手作DIY、或讓孩子放電樹攀及攀岩，還有中埔親子住宿－詩情夢幻城堡，不同主題房型滿足勇士、公主夢，遊程結合環境教育、林業文化及種苗栽植，讓中埔、大埔成為親子旅遊指標景點。

翁章梁說，嘉義自然環境生態對都市孩子來說很新奇，歡迎來嘉走走，山海平原景觀會滿足家人放鬆心情。文觀局表示，自由行旅客2月28日前，直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1份千元Q碰券，500折抵房價，500到餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費。

4月30日前來嘉吃喝玩樂消費，取得發票」或持免用發票專用章收據」，滿500可參加抽獎，有機會入住價值500萬輕豪宅、駕馭價值142萬酷炫敞篷遊艇！

親子遊程整合中埔、大埔業者，串連台3線業者，打造親子景點玩法，遊程都由旅行社踩線，邀同業深入體驗，透過參與包裝新遊程商品；可樂旅遊、雄獅旅遊、KKday及南和國際旅行社報名超過4千人次，持續增加中，詳細遊程在各旅行社官網。

築夢森居業者安排鑽木取火。圖／嘉縣府提供
築夢森居業者安排鑽木取火。圖／嘉縣府提供
築夢森居業者安排樹攀體驗。圖／嘉縣府提供
築夢森居業者安排樹攀體驗。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午與雄獅、可樂、KKday、南和旅行社及中埔、大埔鄉親子旅遊特色業者，在中埔築夢森居園區，行銷親子遊程。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午與雄獅、可樂、KKday、南和旅行社及中埔、大埔鄉親子旅遊特色業者，在中埔築夢森居園區，行銷親子遊程。圖／嘉縣府提供

親子 中埔 旅行社

延伸閱讀

兼具美感和便利性 斥資6100萬大林驛站農曆年後啟用

藍營傳推美女刺客戰嘉縣 翁章梁：不用過度緊張

拚艱困選區 傳藍營擬推「美女刺客」溫玉霞女兒挑戰翁章梁

本土疫情再起 嘉義縣政府虎年有緣紅包由30間宮廟發放

相關新聞

等了30年協調千名地主 台南麻豆工業區市地重劃竣工

地方等了30年，台南市麻豆工業區市地重劃在市府地政局積極主導下，歷經3年半終於開發完成，市長黃偉哲今天主持「台南市麻豆工...

台南白河17戶南天宮擲筊大賽 最大獎66萬6666元

迎接金虎年來到，台南白河木屐寮17戶南天宮將從1月22日到2月12日，舉辦擲筊比賽，擲出最多聖杯者，可以獲得66萬666...

新營往鹽水道路擴寬至30米 獲中央核定12.8億元

台南市市道172線新營交流道往西至鹽水區復興路段路幅僅20至25公尺，臨近新營工業區及轉運站，大型車多，塞車及車禍意外頻...

違建風波台中市長要告名嘴 張麗善保留法律追訴權

台中顏家違建案持續延燒，台中市長盧秀燕要告名嘴，也讓雲林斗六咬狗段濫墾案再受關切，雲林縣長張麗善今天仍再強調，縣府一切依...

影／二層行溪鐵路橋台1線路橋地方爭取 文化部承諾補助

台南仁德地方父老爭取保存活化多年的市定古蹟台鐵「二層行溪舊鐵橋」與哨兵所步道、歷史建築原台1線公路陸橋，今天終於踏出具體...

嘉市購物節發票登錄破3億 還有1個月百萬車主將揭曉

嘉義市購物節活動超越前次登錄發票總金額2.2億，已經突破3億刷新紀錄，登錄發票筆數愈28萬5千筆，也是前次購物節的2.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。