嘉義縣推多樣親子主題遊程 寒假好選擇

放寒假，親子「嘉」溫，來嘉就對了！嘉義縣長翁章梁上午與雄獅、可樂、KKday、南和旅行社及中埔、大埔鄉親子旅遊特色業者，在中埔築夢森居園區，行銷親子遊程。

沄水國小太鼓隊表演開幕，翁章梁、中埔鄉長李碧菁、縣議員何子凡及各旅行社負責人，介紹親子遊程，築夢森居業者安排樹攀體驗、溪谷運動協會野營體驗，翁章梁與小朋友體驗攀樹及鑽木取火，直呼「好有趣喔！」

行程包括到牧場與小動物互動、爺孫共遊手作DIY、或讓孩子放電樹攀及攀岩，還有中埔親子住宿－詩情夢幻城堡，不同主題房型滿足勇士、公主夢，遊程結合環境教育、林業文化及種苗栽植，讓中埔、大埔成為親子旅遊指標景點。

翁章梁說，嘉義自然環境生態對都市孩子來說很新奇，歡迎來嘉走走，山海平原景觀會滿足家人放鬆心情。文觀局表示，自由行旅客2月28日前，直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1份千元Q碰券，500折抵房價，500到餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費。

4月30日前來嘉吃喝玩樂消費，取得發票」或持免用發票專用章收據」，滿500可參加抽獎，有機會入住價值500萬輕豪宅、駕馭價值142萬酷炫敞篷遊艇！