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台南白河17戶南天宮擲筊大賽 最大獎66萬6666元

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河17戶南天宮擲筊大賽22日登場，最大獎現金66萬6666元。記者吳淑玲／翻攝
台南白河17戶南天宮擲筊大賽22日登場，最大獎現金66萬6666元。記者吳淑玲／翻攝

迎接金虎年來到，台南白河木屐寮17戶南天宮將從1月22日到2月12日，舉辦擲筊比賽，擲出最多聖杯者，可以獲得66萬6666元創業金，而且不用還。去年頭獎是價值36萬元的貨櫃小木屋當獎品，吸引全台各地上千位民眾試手氣。

南天宮新春期間舉辦來阮ㄟ廟過年-這一杯幸「虎」滿滿擲筊比賽，只要花999元參與點燈，即可獲得乙次擲筊機會以及狼來了露營區免費露營券，只要擲出次聖杯即能列冊進入決賽，入圍者統一在2月13日進行決賽， 決賽當天擲出最多聖杯者，將可獨得66萬6666元創業金（需扣繳10%稅金），且不用還，除頭獎之外，擲出最多聖筊者依序取17名發給6666元發財金。

南天宮主委方張金鳳表示，去年首次籌辦擲筊比賽，並以價值36萬元的貨櫃小木屋作為獎品，獲得極大關注，也讓白河17戶南天宮打開知名度。去年過關斬將擲得貨櫃小木屋的信眾，最後將貨櫃小木屋捐給南天宮。考慮信眾擲得貨櫃小木屋放置需有足夠場地，因此今年最大獎捨棄貨櫃小木屋改為創業金66萬6666元。擲筊比賽的獎金，是由多位信眾自由認捐，南天宮方府千歲沒有花到半毛錢。

因應全國疫情警戒維持第二級，南天宮擲筊比賽也加強防疫措施工作，除了劃設保有社交距離的擲筊專區之外，參與活動的信眾，入場皆須戴口罩並於入口處實聯制、量體溫、酒精消毒手部等，擲茭設備也將逐次消毒。

台南白河17戶南天宮擲筊大賽22日登場，最大獎現金66萬6666元。記者吳淑玲／翻攝
台南白河17戶南天宮擲筊大賽22日登場，最大獎現金66萬6666元。記者吳淑玲／翻攝
台南白河17戶南天宮擲筊大賽22日登場，最大獎現金66萬6666元。記者吳淑玲／翻攝
台南白河17戶南天宮擲筊大賽22日登場，最大獎現金66萬6666元。記者吳淑玲／翻攝

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