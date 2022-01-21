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等了30年協調千名地主 台南麻豆工業區市地重劃竣工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲開心宣布麻豆工業區市地重劃開發竣工。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲開心宣布麻豆工業區市地重劃開發竣工。記者吳淑玲／攝影

地方等了30年，台南市麻豆工業區市地重劃在市府地政局積極主導下，歷經3年半終於開發完成，市長黃偉哲今天主持「台南市麻豆工業區市地重劃工程及麻工、麻柚抽水站工程竣工」啟用典禮時表示，麻豆工業區位在國一麻豆交流道西側，為交通方便的甲種、乙種工業用地，可以作為南部科學園區衛星園區，也可以作為台南傳統產業重要生產基地。

地方及民代希望趕快招商完成而不是炒地皮、待價而沽，士地還是閒置，才能夠造成帶動地方發展，地政局表示，未來土地將採取多元處分方案，大塊的土地盡量採取出租或設定地上權，避免囤地影響地方發展。

黃偉哲表示，由市府主辦市地重畫在效率及公平性上，以這個例子是對地方發展可以交代，2、30年前就已經定案，但開發遇到很多聲音且有976位地主要整合意見，如果市府不是公平公正，十年也開發不成，基於地主的信任及市民的同意，任很快時間完成，不只成就工業區開發、工業用地的需求，也成就治水需求，2座滯洪池可容納10.2萬噸水量，造福區內和區外是雙贏，還有汙水處理讓廠內生產減少汙水，希望進駐的都是乾淨的廠商，對地方經濟發展有幫助。。

地政局長陳淑美表示，麻豆市地重劃工業區面積有 110.83 公頃、工業用地約 89公頃、公共設施面 積約 21.53 公頃，為市府節省公共設施用地取得經費28億元。具備完善的交通動線及排水系統，開闢道路總長度超過 1萬 1 千 700 公尺，開闢水溝總長度超過 2 萬公尺。區內公共設施包括公園、廣場、 新闢道路、2座大型滯洪池及3座跨越埤頭排水之新建橋梁。

南市府也同時爭取納入中央的「大南方大發展計畫」，在重劃前每坪土地約3至4萬元，重劃後市地重劃委員會的評定是每坪10萬元，除了土地增值，為麻豆工業區吸引更多產業進駐與開發，增加就業機會，帶動整個麻豆、佳里的 地區產業發展。

水利局長韓榮華表示，當地埤頭排水沿岸為麻豆區易淹水區，因地勢低窪，易受麻豆排水迴水及海水感潮影響，內水不易排出，每逢颱風豪雨來襲，附近聚落與農田常淹水，配合麻豆區工業區市地重劃開發計畫，完成公十、公十一兩座 滯洪池工程，可容納約10萬噸洪水量，以減輕埤頭排水的負荷。

另興建麻工、麻柚2座抽水站，可將埤頭排水兩側重劃區箱涵排水引至滯洪池並搭配抽水機抽排水，將有效提升麻豆區防汛整備及抽排水效能。

台南市長黃偉哲聽取水利局長韓榮華説明麻豆工業區市地重劃區治水工程。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲聽取水利局長韓榮華説明麻豆工業區市地重劃區治水工程。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲開心宣布麻豆工業區市地重劃開發竣工。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲開心宣布麻豆工業區市地重劃開發竣工。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆工業區市地重劃開發竣工，可提供近90公頃工業用地。圖／地政局提供
台南市麻豆工業區市地重劃開發竣工，可提供近90公頃工業用地。圖／地政局提供
台南市麻豆工業區市地重劃開發竣工，開闢道路長度超過1萬1千公尺。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆工業區市地重劃開發竣工，開闢道路長度超過1萬1千公尺。記者吳淑玲／攝影

滯洪池 台南 黃偉哲

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