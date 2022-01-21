等了30年協調千名地主 台南麻豆工業區市地重劃竣工

地方等了30年，台南市麻豆工業區市地重劃在市府地政局積極主導下，歷經3年半終於開發完成，市長黃偉哲今天主持「台南市麻豆工業區市地重劃工程及麻工、麻柚抽水站工程竣工」啟用典禮時表示，麻豆工業區位在國一麻豆交流道西側，為交通方便的甲種、乙種工業用地，可以作為南部科學園區衛星園區，也可以作為台南傳統產業重要生產基地。

地方及民代希望趕快招商完成而不是炒地皮、待價而沽，士地還是閒置，才能夠造成帶動地方發展，地政局表示，未來土地將採取多元處分方案，大塊的土地盡量採取出租或設定地上權，避免囤地影響地方發展。

黃偉哲表示，由市府主辦市地重畫在效率及公平性上，以這個例子是對地方發展可以交代，2、30年前就已經定案，但開發遇到很多聲音且有976位地主要整合意見，如果市府不是公平公正，十年也開發不成，基於地主的信任及市民的同意，任很快時間完成，不只成就工業區開發、工業用地的需求，也成就治水需求，2座滯洪池可容納10.2萬噸水量，造福區內和區外是雙贏，還有汙水處理讓廠內生產減少汙水，希望進駐的都是乾淨的廠商，對地方經濟發展有幫助。。

地政局長陳淑美表示，麻豆市地重劃工業區面積有 110.83 公頃、工業用地約 89公頃、公共設施面 積約 21.53 公頃，為市府節省公共設施用地取得經費28億元。具備完善的交通動線及排水系統，開闢道路總長度超過 1萬 1 千 700 公尺，開闢水溝總長度超過 2 萬公尺。區內公共設施包括公園、廣場、 新闢道路、2座大型滯洪池及3座跨越埤頭排水之新建橋梁。

南市府也同時爭取納入中央的「大南方大發展計畫」，在重劃前每坪土地約3至4萬元，重劃後市地重劃委員會的評定是每坪10萬元，除了土地增值，為麻豆工業區吸引更多產業進駐與開發，增加就業機會，帶動整個麻豆、佳里的 地區產業發展。

水利局長韓榮華表示，當地埤頭排水沿岸為麻豆區易淹水區，因地勢低窪，易受麻豆排水迴水及海水感潮影響，內水不易排出，每逢颱風豪雨來襲，附近聚落與農田常淹水，配合麻豆區工業區市地重劃開發計畫，完成公十、公十一兩座 滯洪池工程，可容納約10萬噸洪水量，以減輕埤頭排水的負荷。