加強公安檢查 嘉市府改善10棟老大樓逃生動線

有鑑於高雄市城中城大火造成重大傷亡事件，內政部營建署要求各縣市加強稽查老舊複合用建築大樓，嘉義市政府委託嘉義市建築師公會清查轄區內10棟老舊大樓包括金財神大樓、嘉年華大樓等，已在今年1月初完成逃生動線改善，讓市民得以安心過年。

嘉義市政府表示，為加強維護老舊複合用途建築物建築消防公共安全，委託嘉義市建築師公會清查轄區內1995年6月29日(含)以前取得建造執照之老舊複合用途建築物，盤點出中、高層建築物住商混合用途屬較高安全風險疑慮者，包括金財神大樓、嘉年華大樓等計10棟，列為優先清查及改善對象，並由工務處聯合消防局、東西區公所等，歷經清查、檢查、改善、複查等安全把關。

市府工務處表示，10棟老舊複合用途建築物有較高安全風險之妨礙避難逃生空間雜物清理作業，已在今年1月初完成逃生動線改善，市府全力守護市民公共安全，絕對不打折，透過公、私部門共同合作，使嘉義市民在建築物公共安全上能多一份保障，讓市民得以安心過年。

市府表示，這些老舊大樓，有些沒有管委會，甚至連管理員都沒有，幸好經過挨家挨戶地溝通向他們說明逃生通道的重要，屋主大都能配合，搬遷雜物、拆除鐵門等違章過程都還算順利。