影／二層行溪鐵路橋台1線路橋地方爭取 文化部承諾補助

台南仁德地方父老爭取保存活化多年的市定古蹟台鐵「二層行溪舊鐵橋」與哨兵所步道、歷史建築原台1線公路陸橋，今天終於踏出具體實現第一步；文化部、台南副市長趙卿惠、立委王定宇與里長等父老今天會商後，文化部承諾負擔六成、市府籌措其餘經費並負責規畫、後續開發。

「二層行溪舊鐵橋」前年通過安全性評估時曾估計初步復原經費至少4000萬元，但近兩年原物料飆漲，連同附近原台1線公路陸橋一併保存，初步經費超過一億元。

趙卿惠表示，地方關切多時，市政府有責任來完成，將由中央相關部會及立委王定宇協助促成。里長葉清仁說，地方爭取多年的終於獲得文化部與市府承諾，相信能夠全面翻轉沒落的鐵道遺址，地方也準備好協助投入綠美化，方便各地遊客來就近觀賞列車穿越新舊鐵路橋梁。

二層行溪的舊鐵道橋與舊公路橋修復保存初估至少億元，地方難以負擔；王定宇今邀集各單位在舊橋所在中洲里福德祠，會商修復經費取得與後續經營問題。