嘉市購物節發票登錄破3億 還有1個月百萬車主將揭曉

嘉義市購物節活動超越前次登錄發票總金額2.2億，已經突破3億刷新紀錄，登錄發票筆數愈28萬5千筆，也是前次購物節的2.7倍，嘉義市政府表示，這正是呼應市長黃敏惠的「嘉義市超越嘉義市」；嘉義市購物節活動進入最後一個月，即將在2月6號截止，百萬汽車獎落誰家也即將揭曉。

市府表示，破3億幸運得主可以獲得市值1萬8800元的OSIM足部按摩機，幸運兒是名鄭先生，他表示買了TOYOTA VIOS還免費獲得足部按摩機真是天上掉下來的禮物。

嘉義市購物節消費500抽VOLVO百萬汽車，住宿就送600嘉遊金，使用電子支付LINEPay或台灣Pay付款，還可以加碼抽IPhone13 PRO、Switch、SAMSUNG曲面電競螢幕等好禮，截至1月17日為止，電子支付登錄金額為766萬餘元，顯見嘉義市推動電子支付成效斐然。

旅館業者共襄盛舉的「嘉遊金」成效也相當不錯，總共發出86萬4千元，旅館公會理事長李素珍表示，旅館業者透過購物節活動，也同時提高自身的企劃能力，為購物節推波助瀾，看到旅客湧入嘉義市搶搭嘉遊金熱潮，美食餐飲業者也同時受惠。

嘉義市購物節與露天拍賣合作的線上購物節專區也搶搶滾，在地人氣伴手禮、傳統零食、旅遊玩樂等選擇很多。活動期間，只要消費滿599元就現折50元，每人皆能免費領取6張免運券。

露天拍賣再加碼推出限定抽獎，只要在購物節線上專區消費不限金額，交易筆數達成1筆即可享有1次抽獎機會，AirPods Pro、里亞行旅平日雙人住宿券還有眾多在地店家限定商品，買越多中獎機率越高！

市政府建設處表示，購物節期間嘉義市同時主辦「2021台灣設計展」，短短10天期間，吸引超過200萬人次前來嘉義市看展。設計展期間購物節消費發票、電子支付登錄狀況都有顯著提升，原本一天大約3百萬的登錄金額，設計展期間每日登錄金額直逼500萬。

建設處長田長沛表示，購物節即將進入最後倒數階段，隨著春節假期在2月6日結束，發票登錄時間可以延長到2月8日23：59分，請大家把握機會到嘉義市走春，幸運的民眾就可以把VOLVO開回家。