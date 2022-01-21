台南查獲2起違法屠宰家禽 銷毀屠體並開罰業者

年關將近，台南市違法屠宰聯合查緝小組昨天分別在在台南市學甲區及楠西區查獲違法屠宰家禽案件，屠體沒入銷毀，業者將依法開罰。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市違法屠宰聯合查緝小組昨日分別在學甲區及楠西區查獲林姓及張姓業者違法屠宰雞隻，前者查扣27隻，後者查扣23隻。

稽查小組查獲後，將違法屠體全數沒入銷毀，且將對林姓及張姓業者開罰。農業局長李建裕表示，這2案將依畜牧法處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，如情節重大或再犯者處1年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金。

農業局呼籲，年節將至，民眾購買肉品務必認明有屠宰衛生合格標章、來源為合格屠宰場的肉品，以確保食品安全。違法屠宰聯合查緝小組將持續查緝。