台61線雲林橋頭至崙豐 1/31起恢復區間測速

台61線南下車道雲林麥寮橋頭至台西崙豐路段區間測速系統，因有資安傳輸疑慮，去年暫停使用；公路總局五工處今天說，系統已通過交通部公布檢驗標準，1月31日起恢復測速。

公路總局第五區養護工程處交通管理與控制中心主任吳萬龍今天接受中央社記者訪問表示，民國110年初，全台45處區間測速儀器遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮，全面停用。

吳萬龍表示，交通部去年12月底公布區間設備資安檢測要求，台61線雲林段測速儀器已通過經濟部標準檢驗局對車速的準確度檢定，資安完成實驗室檢測，證明偵測過程無不當資訊輸出與輸入，也排除使用中國零件，1月31日（除夕）恢復測速。

吳萬龍說，區間測速系統設在台61線南下車道麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路段（218K+250m至226K+250m），共計8公里，此路段最高速限為90公里。

吳萬龍指出，實施區間測速的起點及終點均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌提醒用路人，行經務必遵守速限行駛。