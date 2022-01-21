快訊

台灣未有航空業因疫情收攤 國籍航空如何變形求生？

藍刺客出擊！羅智強聲量成北高活棋、陳以信靠她助攻戰台南

台61線雲林橋頭至崙豐 1/31起恢復區間測速

中央社 / 雲林縣21日電

台61線南下車道雲林麥寮橋頭至台西崙豐路段區間測速系統，因有資安傳輸疑慮，去年暫停使用；公路總局五工處今天說，系統已通過交通部公布檢驗標準，1月31日起恢復測速。

公路總局第五區養護工程處交通管理與控制中心主任吳萬龍今天接受中央社記者訪問表示，民國110年初，全台45處區間測速儀器遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮，全面停用。

吳萬龍表示，交通部去年12月底公布區間設備資安檢測要求，台61線雲林段測速儀器已通過經濟部標準檢驗局對車速的準確度檢定，資安完成實驗室檢測，證明偵測過程無不當資訊輸出與輸入，也排除使用中國零件，1月31日（除夕）恢復測速。

吳萬龍說，區間測速系統設在台61線南下車道麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路段（218K+250m至226K+250m），共計8公里，此路段最高速限為90公里。

吳萬龍指出，實施區間測速的起點及終點均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌提醒用路人，行經務必遵守速限行駛。

測速 資安 交通部

延伸閱讀

雲林麥寮鄉推動旗艦社區 村民全力以赴獲評鑑特優

春節前啟用　台61線嘉義南北雙向新增2組雷達測速照相

春節連假放9天 估計首波車潮第1天即湧現

嘉義縣去年最吸金測速桿取締超過6千件　台61線另增2處20日啟用

相關新聞

大林夜市牛排攤徒手撈麵遭踢爆 衛生局稽查限期改善

網友日前在臉書社團「爆料公社」上傳影片指稱，他在一家夜市牛排攤發現，麵條放在篩水籃內，篩水籃放置橘色大塑膠桶，攤商員工徒...

嘉市電輔車周轉率表現亮眼 不到2個月租借超過4萬次

嘉義市全國首發YouBike 2.0E電輔車自去年12月1日正式營運，至今不到2個月租借次數超過4萬次，每車平均1天中被...

嘉市購物節發票登錄破3億 還有1個月百萬車主將揭曉

嘉義市購物節活動超越前次登錄發票總金額2.2億，已經突破3億刷新紀錄，登錄發票筆數愈28萬5千筆，也是前次購物節的2.7...

民眾黨在台南推6人參選議員 目標在議會組成黨團

台灣民眾黨今宣布在台南推出6名議員參選人，包括第5選區洪岳銘、第6選區陳詩薇、第7選區江品璁、第8選區江明宗、第10選區...

年節將屆 市長黃偉哲：台南做好「三防」最重要

年節將近，台南市警察局今天上午在台江國家公園管理處舉行防搶攔截圍捕演練，由台南市長黃偉哲、警察局長方仰寧主持，黃偉哲表示...

古坑交流道側車道 最快年底動工

國道3號古坑交流道南下出口、北上入口匝道無平面道路相接，用路人得繞行鄉內道路，常會迷路，公路總局將興建平面側車道，串接南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。