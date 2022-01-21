聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市電輔車周轉率表現亮眼 不到2個月租借超過4萬次
嘉義市全國首發YouBike 2.0E電輔車自去年12月1日正式營運，至今不到2個月租借次數超過4萬次，每車平均1天中被借5.31次。嘉義市交通處指出，電輔車在一般道路使用優雅寫意，尤其騎乘坡地輕鬆省力，讓租借次數隨之提升。
市府交通處統計，電輔車自去年12月1日正式營運到今年1月20日，租借次數共達40,609次，平均每車周轉率為5.31轉，即被租借5.31次，去年的最後一天12月31日適逢台灣設計展與元旦假期，電輔車使用率更創新高來到1,372次，當日電輔車周轉率更達9.15轉；電輔車場站租借次數平日排名第一名就在人來人往的嘉義火車站，方便來嘉旅遊的觀光客使用，第二名和第三名分別為嘉義大學綜合教學大樓、嘉義女中（文化公園），方便學生上下課及觀光旅客旅遊。
交通處表示，YouBike 2.0E電輔車費率與YouBike 2.0不同，電輔車前2小時每30分鐘20元（享前30分鐘10元補助），為鼓勵民眾快借快還，第3小時起每30分鐘費率為40元，滿電時平路最多可騎乘80公里，時速超過25公里時停止電力輔助，騎乘時車機螢幕會顯示電量資訊，若低於20%應儘速還車，若低於5%將無電力輔助，其餘借還車、隨車鎖等功能皆與YouBike 2.0相同。
此外，電輔車會依據平假日、地形及需求等配置進行調整，民眾可下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP或「愛嘉義」APP 查詢有電輔車的站點位置；民眾可使用悠遊卡、一卡通或手機掃碼多元方式租借，掃碼租借下載YouBike 2.0官方APP，並綁定信用卡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言