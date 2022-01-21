嘉市電輔車周轉率表現亮眼 不到2個月租借超過4萬次

嘉義市全國首發YouBike 2.0E電輔車自去年12月1日正式營運，至今不到2個月租借次數超過4萬次，每車平均1天中被借5.31次。嘉義市交通處指出，電輔車在一般道路使用優雅寫意，尤其騎乘坡地輕鬆省力，讓租借次數隨之提升。

市府交通處統計，電輔車自去年12月1日正式營運到今年1月20日，租借次數共達40,609次，平均每車周轉率為5.31轉，即被租借5.31次，去年的最後一天12月31日適逢台灣設計展與元旦假期，電輔車使用率更創新高來到1,372次，當日電輔車周轉率更達9.15轉；電輔車場站租借次數平日排名第一名就在人來人往的嘉義火車站，方便來嘉旅遊的觀光客使用，第二名和第三名分別為嘉義大學綜合教學大樓、嘉義女中（文化公園），方便學生上下課及觀光旅客旅遊。

交通處表示，YouBike 2.0E電輔車費率與YouBike 2.0不同，電輔車前2小時每30分鐘20元（享前30分鐘10元補助），為鼓勵民眾快借快還，第3小時起每30分鐘費率為40元，滿電時平路最多可騎乘80公里，時速超過25公里時停止電力輔助，騎乘時車機螢幕會顯示電量資訊，若低於20%應儘速還車，若低於5%將無電力輔助，其餘借還車、隨車鎖等功能皆與YouBike 2.0相同。