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年節將屆 市長黃偉哲：台南做好「三防」最重要

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
這次由台南市刑大主導的攔截圍捕及攻堅演練，在不耽誤拼治安勤務前提下，模擬運鈔車遭強盜後，警方立即通報轄區攔截圍捕。記者邵心杰／翻攝
這次由台南市刑大主導的攔截圍捕及攻堅演練，在不耽誤拼治安勤務前提下，模擬運鈔車遭強盜後，警方立即通報轄區攔截圍捕。記者邵心杰／翻攝

年節將近，台南警察局今天上午在台江國家公園管理處舉行防搶攔截圍捕演練，由台南市長黃偉哲、警察局長方仰寧主持，黃偉哲表示，春節年假即將到來，新冠疫情來勢洶洶，必須做好防疫，以及防災工作，更要做好打擊犯罪的準備，確保市民可以過個安全又快樂春節假期，「防災、防暴及防疫是最重要的」。

黃偉哲說，在這段時間警察同仁很辛苦，除防疫做為執法最先鋒，配合衛生局外，在刑事偵防也要衝第一線，因此，為確保外勤警消等同仁的安全，台南優先讓警消同仁等優先接種第三劑加強劑。他也感謝警察同仁展現平日訓練成果，讓市民可以安心過愉快的春節假期。

這次由市刑大主導的攔截圍捕及攻堅演練，在不耽誤拼治安勤務前提下，模擬運鈔車遭強盜後，警方立即通報轄區攔截圍捕，成立專案小組運用刑案大數據分析平台及無人機偵蒐等科技偵查鎖定犯嫌，並由霹靂小組即時攻堅緝捕歸案。

影片全由同仁一手包攬策畫並剪輯，結合實地演練即時連線，連女警也不計形象扮演「魷魚木偶」，劇情輕鬆詼諧效果逼真生動，過程緊湊不冷場能瞬間抓住觀眾目光，讓現場觀看者均大呼過癮。

方仰寧表示，年節自1月29日開始，但治安維護沒有假期，警察人員仍將戮力堅守崗位，讓市民朋友感受到府城安全。

年節將屆，台南市長黃偉哲說，今年年節期間防災、防暴及防疫是最重要的。記者邵心杰／攝影
年節將屆，台南市長黃偉哲說，今年年節期間防災、防暴及防疫是最重要的。記者邵心杰／攝影
台南市警察局長方仰寧表示，年節自1月29日開始，但治安維護沒有假期，警察人員仍將戮力堅守崗位，讓市民朋友感受到府城安全。記者邵心杰／翻攝
台南市警察局長方仰寧表示，年節自1月29日開始，但治安維護沒有假期，警察人員仍將戮力堅守崗位，讓市民朋友感受到府城安全。記者邵心杰／翻攝

警察 台南 黃偉哲

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