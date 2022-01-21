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大林夜市牛排攤徒手撈麵遭踢爆 衛生局稽查限期改善

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
網友檢舉大林鎮夜市某牛排攤商食安衛生疑慮案件，衛生局昨晚派稽查員查核，全體員工都佩戴口罩、穿工作衣帽，工作人員戴手套，提供實聯制。圖／衛生局提供
網友檢舉大林鎮夜市某牛排攤商食安衛生疑慮案件，衛生局昨晚派稽查員查核，全體員工都佩戴口罩、穿工作衣帽，工作人員戴手套，提供實聯制。圖／衛生局提供

網友日前在臉書社團「爆料公社」上傳影片指稱，他在一家夜市牛排攤發現，麵條放在篩水籃內，篩水籃放置橘色大塑膠桶，攤商員工徒手撈麵，沒有配戴手套，讓原PO直呼不敢吃；有網友指這家牛排攤商在嘉義縣大林鎮夜市。

衛生局說，網友檢舉、媒體報導大林鎮夜市某牛排攤商食安衛生疑慮案件，昨晚派稽查員實地查核結果，全體員工都佩戴口罩、穿工作衣帽，提供實聯制。

先前網友檢舉指稱，工作人員未戴手套，徒手抓麵條及盛裝食品容器未墊高，都有改善，但還有部分衛生操作有待加強管理，如盛裝食品容器外部有汙垢，員工未體檢等，當場開立限期改善單，預計下周一再複查。

許多民眾喜歡逛夜市大飽口福，但網友發現，大林夜市這家牛排攤員工徒手分撈麵條，質疑衛生環境不妥，引起熱議，有網友說「外食的衛生程度都有疑慮」，有人說：「我常看到路邊攤，洗碗完全沒沖洗，直接放水桶裡過個水就拿起來了」；有人打趣說：「不乾不淨，吃了有病沒病，因人而異」。

網友日前在臉書社團「爆料公社」上傳影片指稱，他在一家夜市牛排攤發現，麵條放在篩水籃內，篩水籃放置橘色大塑膠桶，攤商員工徒手撈麵，沒有配戴手套，讓原PO直呼不敢吃。圖／取自爆料公社
網友日前在臉書社團「爆料公社」上傳影片指稱，他在一家夜市牛排攤發現，麵條放在篩水籃內，篩水籃放置橘色大塑膠桶，攤商員工徒手撈麵，沒有配戴手套，讓原PO直呼不敢吃。圖／取自爆料公社
網友檢舉大林鎮夜市某牛排攤商食安衛生疑慮案件，衛生局昨晚派稽查員查核，全體員工都佩戴口罩、穿工作衣帽，工作人員戴手套，提供實聯制。圖／衛生局提供
網友檢舉大林鎮夜市某牛排攤商食安衛生疑慮案件，衛生局昨晚派稽查員查核，全體員工都佩戴口罩、穿工作衣帽，工作人員戴手套，提供實聯制。圖／衛生局提供

衛生局 夜市

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