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嘉市觀光協會送暖寒士 會員捐大袋物資讓他們笑了
嘉義市觀光協會得知人安基金會春節前辦寒士尾牙，去年起集結廠商會員力量送暖，今年第2年，昨天準備豐盛雞肉飯、麻油雞等當午餐，還有1袋暖暖包、毛襪、方塊酥等物資，多名會員上午趕緊先裝袋，再交到80幾名寒士手中，還說「拍謝，讓你們（排隊）等這麼久」，讓寒士露出笑容，直說感謝。
人安基金會表示，疫情嚴重，今年愛心仍不少，不過站的長年營運經費1月約15萬到20萬元，盼外界持續捐獻，春節期間會開一半門，服務需要的人。
嘉市觀光協會會員先前遇到正進行夜訪的人安基金會，促成想送暖，今年第2年，協會表示，觀光產業近兩年因疫情，是排名第一的慘業，但嘉市觀光業者秉持過去對社會弱勢的關懷，持續做社會公益慈善。
嘉市觀光協會的廠商會員包括快又潔洗衣公司、吉泰旅行社、旺萊山食品、老楊方塊酥、月桃故事館、噴水雞肉飯、新明津美食餐廳、小老闆甜品店等，捐出熱食雞肉飯便當、麻油雞湯、串丸子、甜品等當午餐。
會員也另捐獻方塊酥、乾洗手液、暖暖包，特地去彰化樂活襪之鄉公司採購毛襪、毛巾，還獲業者加碼送圍巾。
快又潔董事長兼嘉市觀光協會理事長張裕隆、名譽理事長許賢哲等多名老闆，昨天上午到人安基金會嘉義站，合力把雞肉飯便當、麻油雞湯等裝袋，物資另1袋；寒士依序來領取時，張裕隆等人還說「拍謝，讓你等這麼久」、「穿暖一點」，讓寒士露出笑容，直說很感謝。
張裕隆說， 很感謝廠商會員共同來做愛心、 共同出力，希望用禦寒物品，協助度過寒冬。
昨天來領愛心的是平時接受人安基金會嘉義站服務的街友、邊緣戶，基金會為此，近日去嘉義火車站、中正公園、嘉雄陸橋下等地尋找街友，共80幾人來領；基金會在農曆年前發送280份年禮與應急紅包。
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