西螺警化身宅配員 「快遞」愛心物資助弱勢
雲林縣西螺福興宮延續10多年傳統，募集來自西螺農會、漢光農業生技、瑞春醬油、漢典食品等在地企業團體捐助的愛心生活物資，集結近百箱，今天由西螺警分局員警化身「愛心快遞員」配送予弱勢家戶，希望讓受助者感受太平媽與社會各界的溫暖，吃飽喝足迎新年。
福興宮董事長楊文鐘說，太平媽護佑眾生，每年春節前夕，都會由廟方發起愛心募資，招募社會各界捐生活物資實際獻愛，今年依然有許多企業響應，預計發送至73戶受助者家中。
西螺警分局長張明盛表示，警察身為人民保母，除達成勤務，最重要的還有時時關心轄區內的弱勢家庭，給予即時援助，此次受助家庭多為無任何社會補助的邊緣戶、獨居長者、單親或隔代教養家庭等。
張明盛說，今年物資仍由該分局9個派出所及分駐所員警，一一送至受助者手中，同時關懷訪視是否有其他需要與協助，給予即時的資源幫忙。
楊文鐘、張明盛及西螺農會總幹事廖錦富等人，今天參拜太平媽並祈福後，將獲贈的料理包、蔬果、白米及油品等物資分類裝箱，隨即搬至警車上展開配送任務，讓愛心不中斷。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言