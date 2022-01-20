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西螺警化身宅配員 「快遞」愛心物資助弱勢

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮與社會各界準備的愛心生活物資，今天由西螺警分局員警「宅配」至弱勢家庭手中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮與社會各界準備的愛心生活物資，今天由西螺警分局員警「宅配」至弱勢家庭手中。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺福興宮延續10多年傳統，募集來自西螺農會、漢光農業生技、瑞春醬油、漢典食品等在地企業團體捐助的愛心生活物資，集結近百箱，今天由西螺警分局員警化身「愛心快遞員」配送予弱勢家戶，希望讓受助者感受太平媽與社會各界的溫暖，吃飽喝足迎新年。

福興宮董事長楊文鐘說，太平媽護佑眾生，每年春節前夕，都會由廟方發起愛心募資，招募社會各界捐生活物資實際獻愛，今年依然有許多企業響應，預計發送至73戶受助者家中。

西螺警分局長張明盛表示，警察身為人民保母，除達成勤務，最重要的還有時時關心轄區內的弱勢家庭，給予即時援助，此次受助家庭多為無任何社會補助的邊緣戶、獨居長者、單親或隔代教養家庭等。

張明盛說，今年物資仍由該分局9個派出所及分駐所員警，一一送至受助者手中，同時關懷訪視是否有其他需要與協助，給予即時的資源幫忙。

楊文鐘、張明盛及西螺農會總幹事廖錦富等人，今天參拜太平媽並祈福後，將獲贈的料理包、蔬果、白米及油品等物資分類裝箱，隨即搬至警車上展開配送任務，讓愛心不中斷。

雲林縣西螺福興宮募集來自在地企業團體捐助的愛心生活物資集結近百箱，今天由西螺警分局員警化身「愛心快遞員」配送予弱勢家戶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮募集來自在地企業團體捐助的愛心生活物資集結近百箱，今天由西螺警分局員警化身「愛心快遞員」配送予弱勢家戶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮與社會各界準備的愛心生活物資，今天由西螺警分局員警「宅配」至弱勢家庭手中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮與社會各界準備的愛心生活物資，今天由西螺警分局員警「宅配」至弱勢家庭手中。記者陳苡葳／攝影

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