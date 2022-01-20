西螺警化身宅配員 「快遞」愛心物資助弱勢

雲林縣西螺福興宮延續10多年傳統，募集來自西螺農會、漢光農業生技、瑞春醬油、漢典食品等在地企業團體捐助的愛心生活物資，集結近百箱，今天由西螺警分局員警化身「愛心快遞員」配送予弱勢家戶，希望讓受助者感受太平媽與社會各界的溫暖，吃飽喝足迎新年。

福興宮董事長楊文鐘說，太平媽護佑眾生，每年春節前夕，都會由廟方發起愛心募資，招募社會各界捐生活物資實際獻愛，今年依然有許多企業響應，預計發送至73戶受助者家中。

西螺警分局長張明盛表示，警察身為人民保母，除達成勤務，最重要的還有時時關心轄區內的弱勢家庭，給予即時援助，此次受助家庭多為無任何社會補助的邊緣戶、獨居長者、單親或隔代教養家庭等。

張明盛說，今年物資仍由該分局9個派出所及分駐所員警，一一送至受助者手中，同時關懷訪視是否有其他需要與協助，給予即時的資源幫忙。