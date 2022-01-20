搶票參觀《斯卡羅》 台南岸內片場春節限時限量開放

超火紅電視劇《斯卡羅》成功打開台南鹽水岸內糖廠影視基地的知名度，劇中主要場景之一的清朝漢人街市，去年曾在劇組殺青後短期開放預約導覽參觀，場場人數額滿，許多民眾敲碗聲希望再開放，文化局決定今年春節期間岸內糖廠影視基地將再度限時限量開放入園，今天開放預約訂票。

岸內糖廠影視基地占地約10公頃，是台灣首座由中央與地方政府合作開發的影視基地，基地分成3期進行開發，後續2、3期預計2024年完工，以迎接台南建城400周年，基地已完成1期第1座場景「清代漢人市街」的部分，第2座「日據時期榮町」及「糖廠舊倉庫及辦公樓修復」工程也陸續完工。

去年電視劇《斯卡羅》熱播期間，岸內糖廠影視基地知名度大增，南市府開放團體預約參觀，限量480團名額2天內秒殺一空；文化局今年過年初二到初六期間，再度開放，歡迎全台民眾來一趟放心玩樂府城小旅行！

文化局長葉澤山表示，月津港燈節1月22日開幕，今年規劃「白天玩岸內、夜間遊月津」的年節遊程，以岸內糖廠影視基地「進城過年趣」活動與「2022月津港燈節」相互呼應，共同形塑鹽水特色年節活動，提供國人春遊鹽水一個全新的遊程體驗。

今年春節岸內基地「進城過年趣」規劃一系列體驗活動，包括「漢我遊岸內」特色市集、「福虎Fun心玩」闖關遊戲、「岸內大變身」變裝體驗以及「古玩新潮」童玩等，即日起限時限量開放預約。https://reurl.cc/Wkr1YL