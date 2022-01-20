雲林麥寮鄉推動旗艦社區 村民全力以赴獲評鑑特優

為推動社區發展和創造力，雲林縣麥寮鄉公所積極輔導各社區，展現社區發展成果，透過社區發展評鑑，也更深入了解社區居民需求，並推出獎勵金鼓勵社區精進再精進，雲林縣社區評鑑結果出爐，麥寮鄉公所榮獲評鑑特優，輔導橋頭、施厝社區分別榮獲優等及甲等殊榮。

麥寮鄉長蔡長昆指出，疫情衝擊，社區工作推行困難，但參與評鑑的社區夥伴，仍認真完成各項計畫，凝聚社區人力與精神，展現在地及文化傳承特色，透過活動讓民眾認識社區，拉近居民間距離，更培育不少人才，創造更深的連動力。

蔡長昆說，每位村民熱心參與，表達對家鄉的認同感，不論小旗艦計畫的福利社區化課程、防暴計畫的宣導短劇，或社造三期計畫的公民審議，表現出鄉民對公共事務參與的熱情與活力。

蔡長昆表示，公所也積極扮演社造資源整合平台的角色，111年度持續輔導三盛、海豐、橋頭、中興、光華等優良社區，以「社區帶領社區」的精神執行旗艦、防暴等社造計畫，以三盛社區的經驗傳承領航，集結更多社區力量，打造麥寮鄉社區永續發展願景。