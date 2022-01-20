兼具美感和便利性 斥資6100萬大林驛站農曆年後啟用

國道1號大林交流道是進入嘉義縣重要門戶，早期業者路邊搭建臨時停靠站供乘客上下車，不僅影響美觀也常發生意外，縣府斥資6100萬興建「大林驛站」轉運站，結合便利商店和汽車充電站等，去年12月完工，預計農曆年後啟用。

嘉義縣長翁章梁今天上午在議員許有疆、吳思蓉、劉雅文等陪同下視察大林驛站使用情形，翁章梁說，大林驛站過去土地遭占用、雜亂無章，經過整理後具有設計藝術美感，也提升嘉義縣交通量能，期許完工後成大林重要亮點。

在地張姓居民表示，過往國道客運業者南來北往大林交流道，常藉路邊臨時搭建停靠站載放客，不僅安全堪慮也影響美觀。吳思蓉說，大林驛站面對162縣道，大客車缺少空間迴轉，因此多年前便建議縣府和公所興建轉運站。

建設處表示，大林驛站基地面積8782平方公尺，為鋼構主體建築，配置售票空間、公廁、乘客候車空間，室外2處月台供大客車停靠，還有停車場及夜間照明等。停車場共63格機車、7格汽車停車位，總經費6100萬元，去年12月16日完工。