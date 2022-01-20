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憂春節返鄉潮造成疫情 台南這3天分送免費快篩試劑
北部Omicron疫情持續延燒，但春節假期即將來臨，許多北部人將南返回鄉，台南市衛生局今天宣布，1月26到28日三天，將在台南火車站等地免費分送快篩試劑，提供自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民使用，市民可持身分證及26日至28日間的車票憑證領取。
衛生局表示，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，於台南新營火車站、台南火車站、高鐵台南站發送居家快篩試劑，每日上下午各限量300份。
衛生局表示，市民可多加運用居家快篩試劑進行自我健康檢測，平時務必落實個人防護措施，勤加洗手、佩戴口罩，避免出入人潮擁擠的場所，並儘速完成COVID-19疫苗接種，符合接種追加劑資格者，亦請儘快安排接種追加劑。
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