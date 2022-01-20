不再迷航！公路總局斥資近10億 建國3古坑交流道側車道

國道3號古坑交流道2016年通車，南出北入的2匝道間無平面道路相接，用路人得繞行鄉內道路，還常上演迷航記，被形容是做半套的「跛腳」交流道，經行政院及交通部協調及現勘後，該案將由中央支應總工程經費9.97億元，由公路總局興建平面側車道，串接南北匝道，改善交通動線，最快12月開工，2025年底前完工。

立委劉建國表示，古坑交流道為分離式設計，北側匝道在古坑鄉荷苞村，連接雲林縣道149甲線，南側匝道則在古坑鄉古坑村，連接至158甲線，2道之間相距約9公里，以平面聯絡道相接，沒有平面道路直接連接。

地方及用路人多次反映，行駛在南側或北側匝道時，因無法直接銜接而必須轉換，卻因得繞進古坑鄉內、經過近7個村落，加上匝道口標示不清等問題，常造成走錯路、需再繞回原路通行等窘境，花上數十分鐘車程「找路」是常有的事，不僅交通動線紊亂，通行上也帶來困擾。

公路總局副局長林聰利說明，該工程起點接149甲處，終點則接158甲處，將沿著既有的國道3號線道，在南、北主線2側增設平行的單向側車道；西側南下車道約3132公尺，東側北上車道約2727公尺，限速50公里／小時。

林聰利指出，側車道通車後，整體路線將更直捷，預期可縮短6分鐘車程，且透過車道明確分向，能避免用路人混淆，有效降低迷航率，建構完善安全的交通路網。