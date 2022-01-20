認購「菜霸子」愛心蔬菜箱 可獲點亮朝天宮光明燈

雲林縣北港朝天宮和菜霸子電商平台、宣瑝珠寶公司合作昨天推出愛心蔬菜箱，只要透過電商平台認購鮮蔬箱捐給社服機構，就為認購人點亮光明燈並贈送福袋、悠遊卡及百元禮金，行善又保平安，宣瑝公司也打造1條價值不斐的鑽石珍珠虎年項鍊送給媽祖，增添年節喜氣。

菜霸子執行長王建甫表示，去年和朝天宮開辦鮮蔬箱認購點燈愛心公益，獲熱烈回響，今年再度推出虎年鮮蔬箱，尤其屬虎、蛇、猴、豬依習俗須安太歲或點光明燈、安太歲，即日起至5月30日，凡在菜霸子電商平台或蝦皮購物，認購每箱1888元的愛心鮮蔬箱，就可在朝天宮點亮1盞光明燈。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，感恩的胸懷是建立社會和諧的基石，疫情使社服團體認捐大幅縮水，此時更需要大家的愛心，朝天宮希望把光明燈和愛心結合，線上認購點燈並將鮮蔬捐給社福機構，行善又保平安，還能把善行誠意迴向給媽祖，深具意義。

蔡咏鍀說，認購「祈福愛心鮮蔬箱」除可點光明燈，還可獲贈朝天宮香火袋、虎年開運錢母、朝天宮和菜霸子的聯名悠遊卡、菜霸子官網購物金100元，還有機會抽中1兩重的黃金媽祖等禮品，獎品豐富。

王建甫說，鮮蔬箱裝滿時令時蔬、霸氣好米、鮮乳坊鮮乳，以及認購人滿滿的愛心，將全程以低溫物流配送給社福機構，詳情可查詢菜霸子FB粉絲團。創世基金會督導林月卿表示，收容的植物人每天需要6餐流質餐食，鮮蔬可調理成蔬果汁或湯粥，感謝大家的愛心，在疫情困頓時期伸出援手。