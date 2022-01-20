認購「菜霸子」愛心蔬菜箱 可獲點亮朝天宮光明燈
雲林縣北港朝天宮和菜霸子電商平台、宣瑝珠寶公司合作昨天推出愛心蔬菜箱，只要透過電商平台認購鮮蔬箱捐給社服機構，就為認購人點亮光明燈並贈送福袋、悠遊卡及百元禮金，行善又保平安，宣瑝公司也打造1條價值不斐的鑽石珍珠虎年項鍊送給媽祖，增添年節喜氣。
菜霸子執行長王建甫表示，去年和朝天宮開辦鮮蔬箱認購點燈愛心公益，獲熱烈回響，今年再度推出虎年鮮蔬箱，尤其屬虎、蛇、猴、豬依習俗須安太歲或點光明燈、安太歲，即日起至5月30日，凡在菜霸子電商平台或蝦皮購物，認購每箱1888元的愛心鮮蔬箱，就可在朝天宮點亮1盞光明燈。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，感恩的胸懷是建立社會和諧的基石，疫情使社服團體認捐大幅縮水，此時更需要大家的愛心，朝天宮希望把光明燈和愛心結合，線上認購點燈並將鮮蔬捐給社福機構，行善又保平安，還能把善行誠意迴向給媽祖，深具意義。
蔡咏鍀說，認購「祈福愛心鮮蔬箱」除可點光明燈，還可獲贈朝天宮香火袋、虎年開運錢母、朝天宮和菜霸子的聯名悠遊卡、菜霸子官網購物金100元，還有機會抽中1兩重的黃金媽祖等禮品，獎品豐富。
王建甫說，鮮蔬箱裝滿時令時蔬、霸氣好米、鮮乳坊鮮乳，以及認購人滿滿的愛心，將全程以低溫物流配送給社福機構，詳情可查詢菜霸子FB粉絲團。創世基金會督導林月卿表示，收容的植物人每天需要6餐流質餐食，鮮蔬可調理成蔬果汁或湯粥，感謝大家的愛心，在疫情困頓時期伸出援手。
宣瑝珠寶公司除響應愛心鮮蔬箱，負責人杜宣錡也打造一條閃閃發亮價值不斐的虎年鑽石珍珠項鍊給媽祖，今天親手為媽祖戴上，為年節增添喜氣。
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