市警局加強取締酒後駕車 維護春節期間交通安全

為防範酒後駕車肇事之意外事件發生，嘉義市警局全面動員所屬警力擴大執行稽查、取締酒後駕車工作，確保民眾生命、財產之安全。市警局長王文澤表示，警方取締酒後駕車勤務，絕不會因逢年過節假日而有鬆懈，民眾切勿心存僥倖。

嘉義市警察局統計，今年1月迄17日止計取締酒後駕車15件，其中酒後駕車肇事計有8件，顯見仍有民眾心存僥倖心態；為強化取締酒後駕車行為，除針對市區重要道路、易發生交通事故路段及易發生酒後駕車等道路實施稽查、取締外，更將結合其他勤務落實全面加強稽查取締並針對轄內娛樂區、餐飲店、ＫＴＶ、釣蝦場、酒吧等周邊易酒駕路段執行稽查、取締工作，針對可疑酒後駕車對象實施檢測，遏止酒後駕車行為及肇事造成民眾嚴重傷亡與生命財產損失，確保交通安全。

王文澤強調，警方取締酒後駕車勤務，絕不會因逢年過節假日而有鬆懈，籲請民眾確實遵守交通安全規則，勿忽略用路人之安全。警察局員警也將秉持遏止酒駕決心，落實執行，讓全體市民不因酒後駕車肇事而毀掉寶貴生命及財產。