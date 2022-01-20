救國團台南關廟團委會公益春聯義寫 南瀛書法學會響應

救國團台南關廟團委會今天舉辦公益春聯義寫活動，邀請南瀛書法學會楊月珠、謝麗芬、周妙玲及人稱「鬼才」吳福山等4位書法家在關廟區關廟里活動中心寫春聯送給弱勢民眾。現場還有虎（斧）底抽薪、虎城祥和、府城最好等語句春聯一百多份，民眾爭相索取把祝福喜悅帶回家。

吳福山擅長書法擔任南瀛書法學會理事、身兼關廟團委會委員，熱心公益春節前已連續參加3場義寫。他表示，防疫期間多宅在家研讀詩詞、勤練書法，也利用時間寫心經一篇及祈福語，讓自己靜心，也為防疫加油。

吳福山的春聯書畫合體且富諧音趣味，希望大家喜氣洋洋拿春聯幸福過著好年。吳福山表示，虎年要有台語諧音「好」的開始，貼虎年春聯讓您有虎（好）彩頭，家門有虎（好）光彩，在外打拚虎骨力，虎力十足午告讚。年年有餘是虎爺（富有）歌舞春，虎（好）事一籮筐；虎咱幸福、虎利隆發、虎利五吉（有錢）都好吉祥。